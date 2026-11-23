La pasta abrasiva auto corregge micrograffi e opacità della vernice, ma non elimina i graffi profondi.

La pasta abrasiva auto è diventata uno strumento diffuso tra chi vuole mantenere in buone condizioni la carrozzeria. Serve a correggere micrograffi, aloni opachi e piccole imperfezioni della vernice causate dal tempo e dall’esposizione agli agenti atmosferici.

Il prodotto agisce tramite micro-particelle abrasive che livellano lo strato superficiale della vernice, eliminando una sottilissima porzione di trasparente. Il processo, se eseguito correttamente, è sicuro. Richiede però metodo e una minima conoscenza delle superfici, perché un uso sbagliato può causare aloni o danni permanenti.

Quali graffi elimina la pasta abrasiva

La pasta abrasiva è efficace sui graffi superficiali, quelli che interessano solo lo strato trasparente della vernice. Sono spesso causati da lavaggi non corretti, polvere, panni abrasivi o contatti leggeri. Se passando l’unghia sul graffio non si sente un solco evidente, il prodotto può eliminarlo completamente.

I graffi profondi penetrano invece negli strati inferiori, fino al colore o al primer, e spesso derivano da urti od oggetti appuntiti. In questi casi la pasta abrasiva può attenuarli e renderli meno visibili, ma non eliminarli del tutto, perché non può ricreare il materiale mancante. Serve un intervento più invasivo.

Come si usa la pasta abrasiva sulla carrozzeria

La carrozzeria deve essere perfettamente pulita prima di iniziare, perché un residuo di sporco può trasformarsi in un elemento abrasivo indesiderato. Il punto di partenza indicato è un lavaggio accurato seguito da una decontaminazione con clay bar.

Si applica una piccola quantità di prodotto su un tampone, lavorando su zone di circa 30×30 cm con movimenti lenti e controllati, circolari o incrociati. Dopo alcuni passaggi si rimuovono i residui con un panno in microfibra pulito e si controlla il risultato alla luce diretta. Il lavoro non va svolto sotto il sole, perché il calore accelera l’asciugatura del prodotto.

Dove non usare la pasta abrasiva

Il prodotto non è adatto a tutte le superfici. Non va usato su plastiche non verniciate, che non hanno lo strato trasparente della carrozzeria e possono opacizzarsi in modo permanente. Anche le guarnizioni in gomma possono deteriorarsi a contatto con sostanze abrasive.

Sui fari in plastica l’uso è rischioso, a meno di impiegare un prodotto specifico per il loro ripristino. Infine, le superfici appena riverniciate vanno trattate solo quando la vernice è completamente polimerizzata.