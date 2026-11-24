Il nuovo Codice della Strada si avvicina all'approvazione definitiva: multe, utenti vulnerabili e detrazioni fiscali al centro del dibattito.

Il nuovo Codice della Strada è in fase di revisione parlamentare e si avvicina all’approvazione definitiva. La riforma tocca Comuni, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, e nelle ultime settimane ha acceso il confronto tra istituzioni, associazioni e federazioni. Il materiale disponibile riguarda tre fronti: il dibattito in consiglio comunale a Firenze, un emendamento alla Legge di Bilancio sulle protezioni per chi va in moto o in bici e l’analisi complessiva della riforma.

La commissione consiliare di Firenze sulla sicurezza stradale

Giovedì 19 novembre si è tenuta la Commissione consiliare VIII, dedicata alla sicurezza stradale e all’approfondimento del nuovo Codice della Strada. Alla seduta è intervenuto Stefano Guarnieri, co-fondatore e presidente dell’Associazione Lorenzo Guarnieri onlus. La presidente della commissione, Alessandra Innocenti, ha sottolineato che condividere la strada significa condividere una responsabilità, e che il lavoro svolto finora è solo l’inizio di un percorso che continua.

Innocenti ha giudicato preoccupante la revisione del codice avviata dal Governo, perché a suo avviso penalizza i soggetti deboli: pedoni, ciclisti e motociclisti. Ha inoltre ribadito che non si può caricare di responsabilità il pedone, il soggetto più vulnerabile, e che serve una maggiore responsabilizzazione dei comportamenti virtuosi insieme a una prevenzione continua.

Guarnieri ha espresso una posizione critica sulle nuove misure. Secondo lui il codice sposta l’attenzione dalla sicurezza alla fluidità del traffico, obbliga i pedoni a rendersi visibili agli automobilisti e limita l’autonomia dei Comuni nell’intervenire. L’unico aspetto positivo riconosciuto è il maggiore investimento sull’educazione stradale. L’associazione ha presentato a Firenze, per le scuole primarie dell’area metropolitana, un gioco e un libro illustrato sulla mobilità sicura e sostenibile, ha partecipato al Next Generation Fest e ha intitolato a Lorenzo la palestra del liceo Castelnuovo di Firenze.

Il emendamento sulle protezioni per motociclisti e ciclisti

Un emendamento alla Legge di Bilancio introduce, a partire dal 2027, una detrazione IRPEF del 19% per l’acquisto di abbigliamento e dispositivi di protezione destinati a motociclisti e ciclisti, fino a un massimo di 500 euro di spesa annua. La proposta è stata elaborata dalla Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con il Moto Club Roma e ha ricevuto il sostegno della Lega e del Movimento 5 Stelle.

Secondo la Federazione, caschi, giacche tecniche, guanti, paraschiena e airbag possono contribuire a ridurre la gravità delle lesioni in caso di incidente. Il presidente Giovanni Copioli ha spiegato che l’iniziativa aiuta chi investe di più nella propria protezione, perché sarà in parte rimborsato, e che ridurre le conseguenze degli incidenti significa ridurre anche i costi sociali. La misura è collegata alle modifiche al Codice della Strada, che prevedono l’obbligo per i motociclisti di usare protezioni di schiena e mani in autostrada.

Gli emendamenti presentati sono due, con testo identico: uno porta la firma degli onorevoli Maccanti, Di Rubba, Marchetti, Dara, Benvenuto, Cattoi, Comaroli, Frassini e Ottaviani, l’altro quella degli onorevoli Santillo, Iaria, Torto, Barzotti, Carmina, Dell’Olio, Donno e Fede. La Federazione, insieme all’Intergruppo Parlamentare per la Mobilità Motociclistica, intende difendere il testo dai tagli che potrebbe subire prima dell’approvazione della Legge di Bilancio.

Cosa prevede la riforma per pedoni, ciclisti e automobilisti

L’analisi di Andrea Colombo, consulente strategico e legale esperto di mobilità sostenibile e sicurezza stradale, presenta la riforma in oltre 80 slide, preparate per RIME. Colombo osserva che il nuovo codice mette al primo posto la libertà di circolazione al posto della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. In Italia ci sono 701 auto ogni 1.000 abitanti e nel 2025 si sono registrati 2.868 morti sulle strade. Per i Comuni, scrive, sarà più difficile motivare e difendere ZTL, aree pedonali, zone 30 e ciclabili, mentre il potere decisionale si sposterà verso il Ministero dei Trasporti e le Prefetture.

Per i pedoni è previsto l’obbligo di fermarsi e accertarsi di essere stati visti prima di attraversare sulle strisce. Il ciclista dovrà tenersi il più possibile a destra, e la distanza di sorpasso di 1,5 metri andrà rispettata “ove possibile”. Sui limiti di velocità sarà più facile alzarli e più difficile abbassarli, e le zone 30 dovranno essere motivate strada per strada. Le multe saranno calcolate per ogni km/h oltre il limite: chi viaggia a 70 km/h dove il limite è 50 pagherà 75 euro invece di 173. Le auto elettriche e ibride potranno entrare d’ufficio in tutte le ZTL, e chi entra più volte senza permesso pagherà una sola multa al giorno. Tornano legali i dispositivi che segnalano gli autovelox. I tempi di notifica dei verbali delle telecamere scendono da 90 a 45 giorni. Secondo i dati del Ministero, l’81% delle violazioni avrà una multa più bassa di oggi. Restano invece senza un vero rafforzamento la distrazione alla guida e il mancato rispetto delle precedenze, le prime due cause di incidenti con feriti in Italia.

Il calendario prevede, dopo i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, l’approvazione definitiva entro marzo 2027 e l’entrata in vigore il 1° aprile 2027. Il nuovo codice sarà però efficace solo dal 2028, insieme al nuovo Regolamento. La presentazione di Colombo è scaricabile gratuitamente e può aiutare cittadini e amministratori a seguire il dibattito prima del voto finale.