ADUO in Formula 1: come potrebbe cambiare gli equilibri del campionato

La Formula 1 si prepara a una rivoluzione tecnica con l'introduzione dell'ADUO, che potrebbe cambiare gli equilibri del campionato. Scopri come Ferrari e Mercedes si stanno preparando a questa sfida.

La stagione 2026 di Formula 1 sta vivendo un momento cruciale, con la Ferrari in testa alla classifica e la Mercedes che cerca di recuperare terreno. La battaglia tra Kimi Antonelli e Lewis Hamilton si sposta ora sul piano tecnico, con l’introduzione del nuovo sistema ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities).

L’ADUO è stato introdotto dalla FIA per correggere eventuali squilibri prestazionali tra i motoristi, permettendo a chi è in ritardo di sviluppare il proprio propulsore per raggiungere le prestazioni del motore di riferimento. In questo caso, il motore di riferimento è risultato essere quello della Red Bull Ford una scelta che ha sollevato perplessità tra i team.

La situazione in casa Ferrari

La Ferrari sembra essere la principale beneficiaria del nuovo sistema ADUO. Secondo le prime analisi, il motore di Maranello avrebbe un deficit superiore al 4% rispetto al motore di riferimento, il che le permetterebbe di ottenere il diritto al massimo livello di sviluppo consentito dal regolamento.

Con due aggiornamenti nel 2026 e altri due nel 2027, la Ferrari avrebbe il doppio dei ‘gettoni’ di sviluppo rispetto alla Mercedes che invece avrebbe a disposizione un solo aggiornamento per questa stagione. Questo potrebbe modificare sensibilmente i rapporti di forza in pista.

La reazione della Red Bull

La Red Bull ha espresso forti perplessità riguardo alla designazione del proprio motore come punto di riferimento. Il team principal Laurent Mekies ha dichiarato che il motore della Red Bull non è il migliore e che i dati della FIA non riflettono la realtà delle prestazioni in pista.

Mekies ha sottolineato che in alcuni circuiti, come il Canada e Monaco le prestazioni del motore Red Bull non sono state superiori a quelle della concorrenza. Ha anche fatto notare che la Mercedes ha dichiarato pubblicamente che il motore della Red Bull è il più potente, una dichiarazione che Mekies considera politicamente motivata.

L’impatto sull’aerodinamica

Oltre all’ADUO, la stagione si sta trasformando in una vera e propria guerra di sviluppo basata sui pacchetti aerodinamici. La Ferrari ha già introdotto due step completi, mentre la Mercedes è ferma a uno. Questo ritardo potrebbe essere colmato nelle prossime gare con i nuovi aggiornamenti in arrivo.

Il prosieguo del campionato si preannuncia come un balletto costante tra novità aerodinamiche e affinamenti dell’affidabilità. L’ADUO giocherà un ruolo chiave, ma i suoi frutti si raccoglieranno sulla distanza, nell’arco dei prossimi 6-8 mesi.