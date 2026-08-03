Card Culture by Lewis Hamilton: il nuovo negozio di carte da collezione a Francoforte

Lewis Hamilton, il leggendario pilota della Formula 1 non si limita a dominare le piste. Il sette volte campione del mondo ha recentemente inaugurato a Francoforte Card Culture by Lewis Hamilton il suo primo negozio dedicato alle carte da collezione. Questo progetto, nato dalla collaborazione con Dave & Adam’s Card World rappresenta solo l’ultimo tassello di una serie di investimenti diversificati che spaziano dalla moda al cinema, passando per la ristorazione e gli altri sport.

La passione di Hamilton per le carte collezionabili risale alla sua infanzia. “Collezionavo carte fin da bambino: Pokémon, calcio, qualsiasi cosa riuscissi a trovare” ha dichiarato il pilota. Oggi, poter contribuire attivamente a questo settore è per lui un sogno che diventa realtà. Il negozio di Francoforte è solo il primo passo di un’ambiziosa espansione che prevede l’apertura di nuovi store in EuropaAsia e Medio Oriente.

Un mercato in crescita esponenziale

Negli ultimi cinque anni, il mercato delle carte dedicate alla Formula 1 ha registrato una crescita senza precedenti. L’arrivo delle collezioni Topps l’espansione del pubblico del Mondiale e l’interesse di investitori e collezionisti hanno trasformato un semplice hobby in un settore capace di muovere cifre da capogiro. Un esempio lampante è la vendita di una carta autografata di Hamilton, stampata in un unico esemplare, per circa 1 milione di dollari (circa 872 mila euro), diventando la carta di Formula 1 più costosa di sempre.

Le carte dedicate ai protagonisti del Mondiale registrano oggi vendite sempre più importanti, con le edizioni limitate e autografate che raggiungono quotazioni da capogiro. Questo fenomeno segue quanto già accaduto negli sport americani e continua ad attirare nuovi appassionati e investitori. Hamilton, già ambasciatore Topps, ha deciso di fare un passo ulteriore entrando direttamente nel business, con l’obiettivo di creare negozi che siano non solo punti vendita, ma luoghi di incontro per collezionisti.

Card Culture: un’esperienza unica per i collezionisti

Card Culture by Lewis Hamilton non è un semplice negozio. L’idea del pilota britannico è quella di creare un luogo di incontro tra collezionisti, dove possono essere ospitati eventi e attività formative. Il negozio di Francoforte è solo l’inizio di un progetto internazionale che mira a trasformare il collezionismo in una vera esperienza per gli appassionati.

Hamilton non è nuovo a investimenti aziendali. Negli ultimi anni, il pilota ha aperto diverse attività in ambiti come moda, intrattenimento, food e sostenibilità. La sua capacità di diversificare gli investimenti dimostra una visione imprenditoriale lungimirante, che va ben oltre il mondo delle corse.

Con l’apertura di Card Culture, Hamilton non solo soddisfa una passione personale, ma contribuisce anche a plasmare il futuro di un settore in rapida crescita. Il suo nome, già sinonimo di eccellenza in pista, sta diventando un valore anche fuori dal circuito, attirando l’attenzione di appassionati e investitori di tutto il mondo.