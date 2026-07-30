La nuova Mercedes GLA 2027: design, tecnologia e motorizzazioni

La nuova Mercedes GLA 2027 è pronta a fare il suo ingresso sul mercato, promettendo di conquistare gli appassionati di auto con un mix di designtecnologia e sostenibilità. Sebbene non sia più la regina delle vendite in casa Mercedes, la GLA si distingue per le sue dimensioni compatte e un’estetica curata, che la rendono particolarmente attraente.

Con una lunghezza di 4,57 metri, la GLA offre un equilibrio perfetto tra praticità e stile. Le sue forme ben tornite e alcuni dettagli stilistici ispirati al design italiano la rendono un’auto dal fascino unico. Ma è sotto il cofano e negli interni che la GLA 2027 rivela tutto il suo potenziale.

Tecnologia e sicurezza avanzate

La tecnologia è uno degli aspetti più rilevanti della nuova GLA. La versione elettrica, in particolare, si distingue per la griglia anteriore illuminata composta da 158 micro-LED che possono essere personalizzati per accogliere il conducente con animazioni uniche. Ma la vera innovazione risiede nel sistema di guida assistita di secondo livello, che include il cambio di corsia semiautomatico e un avanzato sistema di parcheggio automatico.

Sotto la carrozzeria, la GLA nasconde un ecosistema di 8 telecamere, 5 sensori radar e 12 sensori a ultrasuoni, che garantiscono una guida sicura e confortevole. Tra le altre funzionalità, troviamo l’assistente di retromarcia e una funzione salvacerchi per evitare contatti con i marciapiedi.

Abitabilità e comfort

Nonostante le dimensioni compatte, la GLA 2027 offre un’abitabilità generosa. Il passo di 2,79 metri garantisce spazio sufficiente per le gambe dei passeggeri posteriori, mentre il tetto panoramico offre una maggiore altezza interna. Il bagagliaio, con una capacità di 410 litri, è perfetto per le esigenze di una famiglia.

La versione elettrica include anche un frunk da 107 litri sotto il cofano anteriore, ideale per riporre cavi di ricarica e trolley senza compromettere lo spazio per i bagagli principali.

Interni eleganti e funzionali

Gli interni della GLA 2027 sono un tripudio di eleganza e funzionalità. La plancia digitale, disponibile in versione tripla con tre schermi, offre un’esperienza utente senza pari. Uno dei due schermi da 14 pollici è dedicato al passeggero, che può accedere a oltre 40 applicazioni per intrattenimento durante i viaggi.

I materiali utilizzati, come legno e alluminio, conferiscono un tocco di lusso all’abitacolo, mentre i pannelli porta ben rifiniti e morbidi al tatto completano l’esperienza di guida premium.

Motorizzazioni e prestazioni

La strategia di lancio della GLA 2027 prevede diverse opzioni di motorizzazione. La versione elettrica, disponibile fin dal debutto, offre un’autonomia fino a 657 chilometri e una ricarica rapida che permette di recuperare fino a 270 km di percorrenza in soli 10 minuti. Sono disponibili sia la trazione posteriore che quella integrale.

Per chi preferisce i motori termici, la GLA 1.5 quattro cilindri mild hybrid sarà disponibile nel 2027. Questo motore, accoppiato a un cambio a doppia frizione e 8 rapporti, offre potenze comprese tra 156 e 211 CV. La versione a trazione integrale include modalità di guida specifiche per l’off-road e una funzione ‘cofano trasparente’ che proietta l’immagine del terreno sotto le ruote anteriori.

Prezzi e disponibilità

La nuova Mercedes GLA 2027 è disponibile in tre varianti completamente elettriche, con prezzi che oscillano tra i 46.972 e i 56.036 euro, a seconda del taglio di batteria e dell’allestimento scelto. Gli optional, sempre abbondanti e qualificanti, includono un tetto panoramico con tecnologia a cristalli liquidi che riproduce un cielo stellato di notte.

Con la sua combinazione di designtecnologia e sostenibilità la Mercedes GLA 2027 si conferma un’auto di riferimento nel segmento dei SUV compatti.