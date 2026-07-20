GPL: Renault e Dacia presentano la nuova gamma Eco-G 120

Renault e Dacia presentano la nuova gamma Eco-G 120 a GPL, con motori più potenti e un'autonomia che sfiora i 1.500 chilometri. Scopri tutti i dettagli.

Nel panorama automobilistico italiano, il GPL continua a giocare un ruolo di primo piano, grazie al suo rapporto qualità-prezzo e alla riduzione dei costi di carburante. Renault e Dacia hanno recentemente rilanciato questa tecnologia con la nuova gamma Eco-G 120 offrendo otto modelli bi-fuel con prestazioni migliorate e un’autonomia impressionante.

La gamma Eco-G 120 è composta da modelli che spaziano dalla compatta Dacia Sandero disponibile a partire da 16.500 euro, ai SUV di segmento C, passando per l’unica familiare a sette posti a gas presente sul mercato. Il cuore di questa gamma è il nuovo motore 1.2 turbo a tre cilindri che sostituisce il vecchio tre cilindri aspirato.

Il nuovo motore Eco-G 120

Il motore Eco-G 120 è un 1.2 turbo a tre cilindri da 1.199 cm³, alimentato sia a benzina che a GPL. Questo propulsore eroga 120 CV e 200 Nm di coppia con un aumento di 20 CV e 30 Nm rispetto al precedente Eco-G 100. Il serbatoio del gas è stato ampliato a 50 litri, affiancato da quello della benzina, permettendo un’autonomia combinata che sfiora i 1.500 chilometri.

La transizione tra i due carburanti è automatica o può essere forzata tramite un pulsante in plancia. I modelli più efficienti della gamma dichiarano emissioni di CO2 inferiori di circa il 9% rispetto alla benzina e costi alla pompa praticamente dimezzati. Questo rende le auto a GPL una scelta sempre più conveniente per molti automobilisti.

La prova della Renault Clio GPL

La nuova Renault Clio con motore GPL è stata recentemente messa alla prova. Nonostante le auto a GPL siano spesso considerate alternative rappresentano circa il 10% del mercato italiano. Renault ha deciso di aggiornare la Clio con un nuovo motore GPL, migliorando le prestazioni e mantenendo un prezzo competitivo.

La Clio GPL mantiene le stesse dimensioni e il design della versione tradizionale, con una lunghezza di 4,11 metri. L’unico cambiamento estetico è l’aggiunta di un ingresso per il serbatoio del GPL sul lato destro dello sportello del carburante. Questo sistema è studiato e montato direttamente in fabbrica, garantendo un’integrazione perfetta e una maggiore pulizia dell’impianto.

All’interno, la Clio GPL non presenta differenze rispetto alle altre versioni. Il commutatore per selezionare l’alimentazione è posizionato alla sinistra del volante, mimetizzato nell’estetica generale. Il bagagliaio, tuttavia, subisce una riduzione di capacità a 240 litri a causa del serbatoio toroidale del GPL.

Tecnologia e connettività

La Clio GPL offre un’ottima integrazione tecnologica, con un display infotainment da 10 pollici che permette di accedere a varie funzioni di bordo e di connettività. La strumentazione digitale mostra sia il livello di GPL che quello di benzina, scambiando la posizione in base al carburante in uso. Questo permette di avere sempre sotto controllo l’autonomia complessiva, che può raggiungere i 1.450 chilometri.

La Clio GPL è equipaggiata con l’integrazione delle applicazioni Google come Google Maps e l’Assistente Google. Inoltre, è in arrivo anche l’integrazione con Gemini anche se non era presente nel modello in prova.

La gamma completa delle auto a GPL nel 2026

Nel 2026, il mercato delle auto a GPL offre una vasta gamma di modelli, che spaziano da vetture economiche a modelli di fascia alta. Tra le opzioni più convenienti troviamo la Dacia Sandero Streetway disponibile a partire da 14.850 euro e la Dacia Sandero Stepway che costa 16.500 euro.

Altri modelli interessanti includono la Mahindra KUV100 nxt a 17.395 euro la Mitsubishi Space Star a 17.550 euro e la EMC Quattro a 17.700 euro. La Dacia Jogger è disponibile in versione a cinque posti a partire da 18.100 euro mentre la versione a sette posti costa 30.800 euro.

Questi modelli rappresentano solo una parte della vasta offerta di auto a GPL disponibili nel 2026, che continua a crescere grazie alla crescente domanda di soluzioni di trasporto economiche ed efficienti.