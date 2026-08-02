Problema alle cinture di sicurezza: Stellantis richiamerà 1,5 milioni di Ram 1500

Un difetto agli ancoraggi delle cinture di sicurezza posteriori ha portato Stellantis a richiamare 1,5 milioni di Ram 1500 in tutto il mondo.

Stellantis ha annunciato un richiamo globale che coinvolge oltre 1,5 milioni di pick-up Ram 1500, prodotti dal 2019 al 2026. Il problema riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza nei sedili posteriori, che potrebbero non essere stati correttamente fissati alla struttura del veicolo.

Questo difetto potrebbe compromettere l’efficacia delle cinture di sicurezza in caso di incidente, aumentando il rischio di lesioni per i passeggeri posteriori. Stellantis ha segnalato un possibile infortunio legato al problema, ma non ci sono state vittime confermate.

L’ambito del richiamo e le misure correttive

Il richiamo interessa circa 1,27 milioni di veicoli negli Stati Uniti, 156.000 in Canada, 15.000 in Messico e 75.000 in altri mercati. I concessionari Ram contatteranno i proprietari dei veicoli interessati per programmare un’ispezione.

Durante l’ispezione, i tecnici verificheranno gli ancoraggi delle cinture di sicurezza posteriori e, se necessario, li fisseranno correttamente alla struttura del veicolo. Questo intervento è essenziale per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Le novità per il modello 2027

Nonostante il richiamo, Ram continua a guardare al futuro con ottimismo. Il nuovo modello 2027 della Ram 1500 TRX SRT è dotato di un motore supercar da 777 cavalli, mentre la famiglia Rumble Bee offre tre diverse opzioni di motore V8.

La gamma Rumble Bee inizia con un modello da 395 cavalli e un prezzo di partenza di 62.790 dollari, includendo la destinazione. Il modello top di gamma è il Rumble Bee SRT, con un motore da 777 cavalli e un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 3,4 secondi.

Oltre alle novità motoristiche, il modello 2027 della Ram 1500 introduce nuove colorazioni, una maggiore disponibilità della telecamera a 360 gradi e un sistema di alimentazione a bordo opzionale da 2 kW per i veicoli equipaggiati con il motore V6 Pentastar da 3,6 litri.