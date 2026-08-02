Renault 5 E-Tech Electric: caratteristiche, prezzi e versioni disponibili

La Renault 5 E-Tech Electric unisce design vintage e innovazione tecnologica. Scopri le sue specifiche, i prezzi e le versioni disponibili per trovare l'auto elettrica che fa per te.

La Renault 5 E-Tech Electric rappresenta un ritorno in grande stile di un’icona degli anni ’80, completamente rielaborata per il futuro. Questo modello elettrico combina il fascino del design retrò con le più avanzate tecnologie green, offrendo un’esperienza di guida urbana senza compromessi.

Disponibile in diverse versioni, la Renault 5 E-Tech Electric si adatta a ogni esigenza e budget, con batterie da 40 kWh e 52 kWh che garantiscono autonomie competitive e prestazioni eccellenti. Scopriamo insieme le caratteristiche principali e i dettagli tecnici che rendono questa vettura una delle più interessanti nel segmento delle Auto elettriche cittadine.

Le versioni e i prezzi della Renault 5 E-Tech Electric

La gamma della Renault 5 E-Tech Electric è articolata in diverse versioni, ognuna pensata per rispondere a esigenze specifiche. I prezzi partono da €24.950 per la versione base e arrivano fino a €36.490 per la versione più equipaggiata.

La versione five con batteria da 40 kWh e 95 CV è l’opzione più economica, perfetta per chi cerca un’auto elettrica compatta e maneggevole. La versione evolution offre invece 120 CV e un equipaggiamento più completo, ideale per chi cerca un po’ più di potenza e comfort.

Per chi cerca il massimo delle prestazioni, le versioni techno e iconic cinq con batteria da 52 kWh e 150 CV offrono un’autonomia maggiore e un’esperienza di guida più dinamica. La versione Roland Garros con il suo design esclusivo, è la scelta perfetta per gli appassionati di stile e sport.

Confronto con le auto elettriche concorrenti

La Renault 5 E-Tech Electric si posiziona in un mercato sempre più affollato di auto elettriche cittadine. Confrontiamola con alcuni dei suoi principali competitor per capire meglio le sue caratteristiche distintive.

La Fiat 500 Electric con un prezzo di partenza di €25.400 offre un design iconico e un’autonomia simile, ma con meno opzioni di personalizzazione. La Nissan Nuova Micra disponibile da €29.500 punta su un equipaggiamento tecnologico avanzato ma con un design meno distintivo.

La MINI All-Electric con un prezzo di partenza di €29.500 è una scelta premium con un design sportivo, ma con un’abitabilità ridotta. La BYD Dolphin disponibile da €35.090 offre un’autonomia superiore ma con un design meno accattivante.

La Volkswagen ID. Polo con un prezzo di partenza di €30.000 è una scelta solida e affidabile, ma manca del fascino retrò della Renault 5. La Lancia Ypsilon Elettrica disponibile da €35.400 offre un design elegante ma con meno opzioni di personalizzazione.

Infine, la Dongfeng Box con un prezzo di partenza di €23.300 è l’opzione più economica, ma con un design e un equipaggiamento meno raffinati. La Citroën ë-C3 disponibile da €20.490 è la più economica ma con prestazioni inferiori.

Design e tecnologia: il meglio di due mondi

La Renault 5 E-Tech Electric non è solo un’auto elettrica, ma un vero e proprio oggetto di design. Il suo stile retrò, ispirato alla leggendaria Renault 5 degli anni ’80, è stato aggiornato con linee moderne e dettagli tecnologici avanzati.

All’interno, l’abitacolo è spazioso e confortevole, con materiali di alta qualità e un’interfaccia utente intuitiva. Il sistema di infotainment è dotato di uno schermo touchscreen di grandi dimensioni, che offre accesso a tutte le funzioni dell’auto e a una vasta gamma di app e servizi connessi.

La tecnologia non si limita all’interno: la Renault 5 E-Tech Electric è dotata di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui il controllo della traiettoria, il mantenimento della corsia e il sistema di frenata automatica. Questi sistemi rendono la guida più sicura e rilassata, soprattutto nel traffico urbano.