Un nuovo capitolo per Alpine

Con l’introduzione della A390, Alpine segna un’importante evoluzione nel panorama automobilistico, abbracciando la mobilità elettrica senza compromettere le prestazioni sportive. Questo nuovo modello, atteso con grande interesse, rappresenta un passo significativo verso il futuro del brand francese, che ha già iniziato la sua trasformazione con la A290. La A390 non è solo un’evoluzione, ma una vera e propria rivoluzione, progettata per soddisfare le esigenze di una clientela moderna e attenta all’ambiente.

Design e caratteristiche tecniche

La Alpine A390 si distingue per le sue dimensioni generose, misurando 4,61 metri di lunghezza, 1,53 di altezza e 1,88 di larghezza. Questo la rende non solo un’auto sportiva, ma anche un veicolo adatto a famiglie, mantenendo un design elegante e aerodinamico. La A390 è equipaggiata con tre motori elettrici, che promettono di offrire un’esperienza di guida entusiasmante e reattiva. Inoltre, il sistema Alpine Active Torque Vectoring è stato sviluppato per ottimizzare la manovrabilità e la stabilità, anche se i dettagli tecnici specifici non sono ancora stati rivelati.

Modalità di guida e pneumatici speciali

Un’altra caratteristica innovativa della A390 è la presenza di cinque modalità di guida, tra cui la Track Mode, che consente di personalizzare il comportamento dell’auto in base alle preferenze del conducente. Questa modalità è particolarmente utile per chi desidera sfruttare al massimo le potenzialità della vettura in pista. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport EV, progettati specificamente per questo modello, sono disponibili in misure di 20 o 21 pollici, garantendo aderenza e prestazioni elevate in ogni condizione.

Un suono unico per un’esperienza coinvolgente

Un aspetto spesso trascurato nelle auto elettriche è il suono. Alpine ha dedicato particolare attenzione al sistema Alpine Drive Sound, che offre due diverse opzioni sonore. La prima, ispirata alla leggendaria A110, è progettata per evocare emozioni sportive senza replicare il rumore di un motore a combustione. La seconda opzione, più sobria, è pensata per l’uso quotidiano, riducendo i bassi per un’esperienza di guida più rilassata. Questa attenzione al dettaglio dimostra l’impegno di Alpine nel fornire un’esperienza di guida completa e coinvolgente.