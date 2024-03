Spie Lancia Y: cosa fare e perchè compaiono

Spesso le soluzioni ai segnali della macchina non sono facili. Ecco come analizzare le spie Lancia Y che compaiono.

Le spie Lancia Ypsilon sono facili da intuire ed individuare, ma con diversi significati. Ad ogni spia corrispondono spesso molteplici problemi possibili e quindi numerose soluzioni. Per attuare il comportamento giusto ed essere un guidatore competente, è necessario avere una conoscenza approfondita dei segnali di avviso. Da problemi leggeri come un faro rotto si può passare ad avarie che compromettono la vita della macchina. Agire in fretta garantisce sempre una soluzione veloce e meno costosa del danno.

Spie Lancia Y

La casa italiana ha diffuso in rete e a tutti i proprietari il bigino delle spie. (Incluso nel manuale di uso e manutenzione). Per rendere l’operazione di individuamento spia più facile di seguito tutte le immagini spiegate. Se volete saperne di più sulla nuova Lancia Ypsilon potete leggere la prova a questo link.

Cinture sicurezza non allacciate

Questa spia indica solamente una segnalazione di sicurezza. Indica che a lato guida o lato passeggero (posti retro esclusi) non sono state allacciate le cinture. Vi è solamente nelle nazioni in cui è obbligatorio utilizzare le cinture nel codice della strada.

Avaria EBD

Con il motore acceso, la presenza in contemporanea di tutte e tre queste spie indica un’avaria nel sistema EBD della vettura. Questo comporta il rischio che durante la frenata le ruote si inchiodino. Non è risolvibile da soli ed è consigliato per la sicurezza rivolgersi agli esperti. Si può continuare a circolare ma solamente in modo prudente e attento.

Avaria servosterzo “DUALDRIVE”

Una delle spie Lancia Ypsilon proprie solo di questa vettura. Indica che il sistema DUALDRIVE non funziona correttamente. I problemi principali che comporta sono nella pesantezza dello sterzo. La curvatura della macchina potrebbe risultare più faticosa ed imprecisa. Non è un problema che comporta gravi conseguenze se si guida con prudenza. Per risolverlo è necessario recarsi in un’officina autorizzata Lancia.

Insufficiente ricarica Batteria

Prestare molta attenzione all’accensione di questa spia. In numerosi casi quando è accesa risulta troppo tardi ed il veicolo non è più in grado di ripartire una volta spento il motore. Può significare che la batteria è scarica per un suo guasto interno. Oppure che il sistema di ricarica (alternatore) non riesca a reperire il fabbrisogno di corrente. Una nuova batteria e un check possono essere eseguiti da qualsiasi officina ed elettrauto. Un problema risolvibile da soli, ma solo con le corrette conoscenze e mezzi.

Avaria AIR BAG

Indica un malfunzionamento nel sistema di sicurezza AIR BAG. Non compromette la guida ma è da riparare assolutamente. Questa spia si accende e si spegne all’accensione, per pochi secondi.

Liquido freni insufficiente/ Freno a Mano

La prima spia che osserviamo con due significati, anche la più immediata. Indica un abbassamento repentino del liquido frenante della vettura. In questo caso è importante fermarsi subito e comprare il rabbocco di olio da inserire nell’impianto dei freni. Nella seconda ipotesi, la più comune, è solamente l’avviso che il freno di stazionamento è inserito. Se una volta disinserito, a vettura accesa, la spia persiste torniamo al primo problema.

Pressione/Condizione olio motore

Indica sempre e solo un problema a livello dell’olio motore. Questo infatti può essere fuori pressione o degradato dal tempo e dall’usura. Questa, fra le spie Lancia Ypsilo, spaventa molto i guidatori. Nella maggior parte dei casi però il problema si può risolvere privatamente. Comprando un’apposito olio indicato nel manuale ed eseguendo il rabbocco dal cofano.

Eccessiva temperatura liquido raffreddamento motore

Un segnale forte che la vettura ci può indicare viene rappresentato con queste spie. Spesso accompagnate da altre avarie, indica il surriscaldamento motore. Necessario fermare la vettura, spegnerla e contattare il meccanico/l’assistenza più vicina. Non serve un’officina autorizzata Lancia.

Porta, cofano motore aperto

Ricorda al pilota che uno dei vani o delle porte di accesso è rimasto aperto. Utile quando si effettua per errore una chiusura parziale agganciando male le serrature.

Avaria ABS

Facile da intuire indica un’avaria nel sistema ABS. La frenata rimane uguale e non perde di potenza. Viene a meno l’efficacia in condizioni estreme e di rischio. Sul bagnato e durante una frenata brusca il sistema ABS salva la vita. Appena possibile portare la vettura in assistenza.

AIR BAG laterali/passeggero disinseriti

Una spia attivata da noi. Viene infatti accesa solo quando disattiviamo gli airbag laterali o del passeggero. Questa operazione va eseguita solamente in presenza di un seggiolino per bambini. Finito lo spostamento, la spia ricorda di rimettere i sistemi di sicurezza attivi.

Avaria Sistema EOBD o Iniezione

Altra fra le spie Lancia Ypsilon fondamentali. Multisignificato e sempre bene in vista. Se lampeggiante indica che il catalizzatore può essere guasto. Se accesa fissa, a motore avviato, indica un’anomalia al sistema EOBD o di iniezione. I sintomi della vettura sono molto diversi. Si va dalla perdita di prestazioni all’inquinare maggiormente. Solo un uso prolungato della vettura comporta danni al motore. Se la spia scompare il problema può essersi risolto da solo.

Anomalia serbatoio

Si è abituati a considerare questa spia solamente per il fattore benzina finita. Ma è importante anche come segnalazione di avaria. Se lampeggia infatti, indica un problema di serbatoio ed alimentazione. Rivolgersi subito ad un centro autorizzato Lancia.

Sistema ESC

Questa spia compare in diversi modi e situazioni. Se lampeggia durante la marcia indica il corretto avviamento del sistema ESC. Se la spia rimane accessa indica un errore elettronico, non ci sono particolari pericoli. In ogni caso bisognerà rivolgersi alla rete ufficiale lancia per resettare il problema.

Avaria generica e pericolo

La spia che ha più significati ed è anche la più importante. Nel caso la vettura avesse subito rotture questa spia sarebbe l’unica a continuare a funzionare. Indipendentemente dal problema si accende e segnala che qualcosa non va. Di difficile lettura va interpretata tramite i sintomi del veicolo. Può essere da un’avviso di superamento velocità massima impostata ad un’avaria grave del motore. Se si è poco esperti bisognerà recarsi sempre nel meccanico più vicino.

Sistema iTPMS e pressione pneumatici

Quasi sempre questo simbolo indica che la pressione delle gomme è inferiore o superiore a quella consigliata. Basterà controllare, anche da soli, la pressione e resettare il sistema iTPMS tramite apposito tasto.

Ultime avarie rare

Queste due avarie indicano rispettivamente un problema di Lancia CODE e delle macchine a Metano. Nel primo caso la vettura può andare tranquillamente senza problemi. Nella seconda spia invece, è obbligatorio inserire il sistema benzina e recarsi immediatamente in un centro di assistenza Lancia.