Un evento atteso dagli appassionati

Il , l’Autodromo Internazionale di Monza ha ospitato la settima edizione dell’AMG Performance Day, un evento che ha richiamato oltre 300 appassionati del marchio Mercedes-AMG. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia e vento, l’evento ha avuto un grande successo, permettendo ai partecipanti di vivere un’esperienza unica a bordo delle proprie supercar e di provare le ultime novità del costruttore tedesco.

Prove dinamiche e giri in pista

Durante la giornata, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in diverse prove dinamiche, con il circuito di Monza che ha rappresentato il fulcro dell’evento. I partecipanti hanno potuto testare modelli iconici come la Classe A, Classe C, Classe E, Classe CLE e la roadster SL, tutte rigorosamente marchiate AMG. La parata finale, con 196 supercar che hanno sfilato lungo il tracciato, ha rappresentato il momento culminante della giornata, celebrando la passione per il marchio e l’amicizia tra i membri della community AMG.

Il senso di appartenenza tra i fan

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha sottolineato l’importanza del senso di appartenenza per chi sceglie Mercedes-AMG. Iniziative come l’AMG Performance Day sono fondamentali per rafforzare questo legame, creando una community di appassionati che condividono la stessa passione per le prestazioni e l’innovazione. La presenza di ambassador del marchio, come lo chef stellato Davide Oldani, ha ulteriormente arricchito l’evento, rendendolo un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

Modelli esclusivi e tendenze di mercato

Tra le vetture più ammirate, la AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition” ha catturato l’attenzione per le sue prestazioni straordinarie e il design esclusivo. Con un motore V8 sovralimentato da 612 CV, questo modello è stato progettato per affrontare le sfide dei track day, offrendo un’esperienza di guida senza pari. Inoltre, il mercato italiano ha mostrato un crescente interesse per le motorizzazioni xEV, che nel 2024 hanno rappresentato l’81% delle preferenze, segno di un’evoluzione verso una mobilità più sostenibile.