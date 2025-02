Andamento del mercato pneumatici in Europa nel 2024

Panoramica sul mercato dei pneumatici in Europa

Nel 2024, l’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA) ha riportato dati incoraggianti riguardo alle vendite di pneumatici di ricambio. Nonostante un andamento positivo rispetto al 2023, il settore continua a fronteggiare difficoltà nel recuperare i volumi di vendita pre-pandemia. Questo articolo esplorerà le dinamiche del mercato, analizzando i diversi segmenti e le tendenze emergenti.

Segmento degli pneumatici per autovetture

Il segmento degli pneumatici per autovetture ha mostrato un miglioramento significativo, in particolare per gli pneumatici 4 stagioni. Questi ultimi hanno avuto un impatto positivo sulla media delle vendite, contribuendo a un incremento generale. Tuttavia, il segretario generale dell’ETRMA, Adam McCarthy, ha sottolineato che questo miglioramento è in parte dovuto alla debole performance del quarto trimestre 2023. Infatti, dopo un calo del 8% nel segmento Consumer e del 17% nel segmento Truck nel 2023, i volumi nel 2024 mostrano una ripresa, anche se non sufficiente a raggiungere i livelli pre-pandemia, con un -3,5% rispetto al 2019.

Il segmento Truck e le sfide attuali

Il mercato degli pneumatici per autocarri continua a essere influenzato da fattori esterni, come i dazi antidumping e la crescita dei volumi non-pool. Questo segmento ha faticato a recuperare quote di mercato, con una performance ancora negativa. Le vendite di pneumatici Truck rimangono sotto pressione, evidenziando la necessità di strategie innovative per affrontare le sfide attuali. La situazione è ulteriormente complicata dalla crescente attenzione verso la sostenibilità e le normative ambientali, che stanno plasmando il futuro del settore.

Trend nel segmento degli pneumatici agricoli e motociclistici

Un aspetto positivo del mercato è rappresentato dal segmento degli pneumatici agricoli, che ha registrato una crescita del 5% nel 2024, sostenuta da condizioni meteorologiche favorevoli. Anche il segmento degli pneumatici per moto e scooter ha visto un incremento del 4%, con un trend di crescita trimestrale simile a quello degli pneumatici auto All Season, che hanno registrato un +18% nel quarto trimestre del 2024. Questi dati suggeriscono che, nonostante le difficoltà, ci sono opportunità di crescita in specifici segmenti di mercato.

Conclusioni e prospettive future

Il mercato dei pneumatici in Europa nel 2024 presenta un quadro misto: sebbene ci siano segnali di ripresa, il settore deve affrontare sfide significative per tornare ai livelli pre-pandemia. La continua evoluzione delle preferenze dei consumatori e l’attenzione crescente verso la sostenibilità rappresentano fattori chiave che influenzeranno il futuro del mercato. Le aziende devono adattarsi rapidamente a queste dinamiche per rimanere competitive e sfruttare le opportunità emergenti.