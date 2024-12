Un'altra stagione da incorniciare per il pilota varesino, che conquista il titolo per il terzo anno consecutivo.

Il trionfo di Andrea Crugnola

Il campionato italiano di rally 2024 ha visto un protagonista indiscusso: Andrea Crugnola. Il pilota varesino, al volante della sua fidata Citroen C3, ha saputo dominare la scena, conquistando il titolo di Campione Italiano Assoluto Rally per il terzo anno consecutivo. Con un impressionante bottino di 5 vittorie su 7 rally disputati, Crugnola ha dimostrato una superiorità che lo ha reso il punto di riferimento del CIAR.

Le vittorie che hanno segnato la stagione

La stagione 2024 è stata caratterizzata da eventi emozionanti e sfide avvincenti. Crugnola ha trionfato in alcuni dei rally più prestigiosi, tra cui il Ciocco, la Targa Florio, i Due Valli, il Roma Capitale e la storica 1000 Miglia. Ogni vittoria ha contribuito a consolidare la sua posizione di leader, rendendo il suo percorso verso il titolo un viaggio memorabile. La sinergia con il suo navigatore, Pietro Ometto, ha giocato un ruolo cruciale, permettendo a Crugnola di affrontare ogni sfida con determinazione e strategia.

La battaglia per il secondo posto

Se il primo posto è stato saldamente nelle mani di Crugnola, il duello per il secondo posto ha tenuto gli appassionati con il fiato sospeso. Giandomenico Basso ha avuto la meglio su Simone Campedelli in una lotta serrata, culminata con la vittoria di Basso nel Rallye Sanremo, l’ultimo evento della stagione. Questo successo ha permesso a Basso di chiudere la stagione in bellezza, dimostrando che la competizione nel CIAR è sempre accesa e ricca di sorprese.

Il futuro del rally italiano

Con la conclusione del campionato 2024, gli occhi sono già puntati verso il futuro. Crugnola, dopo aver raggiunto un traguardo così significativo, potrebbe continuare a scrivere la storia del rally italiano. La sua determinazione e il suo talento lo pongono come uno dei favoriti anche per le prossime stagioni. Gli appassionati di rally possono aspettarsi ancora emozioni forti e sfide avvincenti, mentre i piloti si preparano a dare il massimo per superare il campione in carica.