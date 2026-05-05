Antonelli trionfa a Miami e rilancia la corsa al titolo

Il 3 maggio 2026 resterà nella memoria degli appassionati di Formula 1: Kimi Antonelli, il giovane talento bolognese della Mercedes, ha conquistato il GP di Miami con una prestazione di grande maturità. Dopo una pole conquistata grazie a una qualifica magistrale, Antonelli ha dovuto vedersela in gara con una McLaren rinvigorita dagli aggiornamenti, gestendo ogni fase del fine settimana con lucidità. La Sprint di ieri era andata alla McLaren con Lando Norris, ma in gara Kimi è riuscito a trasformare la propria velocità in risultato concreto, sapendo sfruttare strategie e momenti chiave.

La corsa è stata segnata da episodi che hanno complicato l’ordine naturale: un intervento della Safety Car, scambi ravvicinati tra i leader e un errore che ha condizionato la Ferrari. Nonostante una partenza in cui il bolognese è stato passato, Antonelli ha recuperato posizioni, controllato gli attacchi e amministrato il vantaggio fino alla bandiera a scacchi, portando così la Mercedes nuovamente in primo piano nella lotta per il titolo.

La rimonta e la vittoria di Antonelli

La prova del vincitore ha avuto due elementi distintivi: la capacità di reagire alle difficoltà iniziali e la gestione dei long run. Allo start Antonelli è stato sorpassato e si è trovato a dover ricostruire la propria posizione, ma la combinazione di un buon passo gara e indicazioni precise dal box gli ha permesso di restare sempre a contatto con i riferimenti utili. Il sorpasso decisivo per la leadership è arrivato dopo la sequenza di pit stop e il periodo di neutralizzazione indotto dall’incidente tra Hadjar e Gasly: il team ha scelto il momento giusto per la sosta e il pilota ha sfruttato la ripartenza per portarsi davanti.

Le fasi decisive della gara

Due momenti hanno inciso sull’esito: la reazione alla Safety Car e la gestione dei giri finali insieme a Norris. Antonelli ha mantenuto sempre il sangue freddo, senza commettere errori, e ha risposto agli attacchi di Lando Norris respingendoli con una guida pulita e tempi costanti. Il controllo della temperatura delle gomme e una comunicazione efficace con gli ingegneri hanno consentito a Kimi di tenere un margine che oscillava ma non è mai diventato critico, dimostrando che la vittoria non è stata frutto solo della velocità pura ma anche della capacità di amministrare la corsa.

Il podio, le sorprese e i protagonisti dietro il vincitore

La McLaren si è confermata competitiva: Lando Norris ha chiuso secondo e Oscar Piastri terzo, a rimarcare il buon lavoro del team di Woking sugli aggiornamenti aerodinamici e meccanici portati in Florida. Dietro al podio ci sono state lotte accese: George Russell, compagno di squadra di Antonelli, ha chiuso quarto, mentre Max Verstappen ha recuperato dopo un testacoda iniziale e ha portato la propria Red Bull al quinto posto. La Ferrari invece ha vissuto una giornata amara a metà.

Leclerc, la penalità e l’effetto sulla classifica

Charles Leclerc aveva la gara in pugno e sembrava destinato al podio, ma un errore nell’ultimo giro gli è costato posizioni e, soprattutto, una penalità della direzione gara per rientro in pista irregolare. La sanzione di 20 secondi lo ha retrocesso fino all’ottavo posto in classifica finale, con Lewis Hamilton che ne ha beneficiato salendo al sesto. Questo episodio non cambia solo l’esito del singolo GP: ha anche determinato movimenti nella graduatoria piloti che avranno conseguenze nelle prossime tappe del Mondiale.

Conseguenze per il Mondiale e le prossime sfide

Il successo di Antonelli lo proietta in testa alla classifica con 100 punti, un segnale chiaro della sua continuità nelle prime quattro gare. Alle sue spalle George Russell con 80 punti, poi Leclerc con 59 e la coppia Norris-Hamilton a 51 punti ciascuno; Piastri è a 43 mentre Verstappen rimane più indietro con 26. Queste posizioni riflettono non solo i risultati odierni ma anche gli sviluppi tecnici portati dai team: la Mercedes ha messo in pista una vettura capace di vincere senza essere sempre la più rapida sul giro, grazie a una superiore gestione della gara e a scelte strategiche efficaci.

Il GP di Miami ha offerto spunti importanti per il prosieguo della stagione: la McLaren è tornata competitiva, la Ferrari deve correggere errori nei momenti decisivi, e la Red Bull dovrà lavorare sulla costanza dopo episodi sfortunati. Per Antonelli, invece, si apre una fase in cui confermare la leadership sarà la sfida più grande: mantenere lucidità sulle partenze e risolvere piccoli problemi tecnici rimane fondamentale se vuole trasformare la leadership attuale in un titolo mondiale.