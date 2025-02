Un bilancio positivo per Aprilia

La sessione di test invernali della MotoGP, tenutasi a Sepang, ha visto Aprilia chiudere con un bilancio decisamente positivo. Dopo la preoccupante caduta di Jorge Martin, la squadra di Noale ha saputo rimanere concentrata, portando a termine un programma di lavoro che ha incluso test di nuovi componenti, prove aerodinamiche e sviluppo elettronico. Questi test sono stati fondamentali per raccogliere dati che serviranno come base per il lavoro futuro, in vista della prossima sessione di test prevista a Buriram, in Thailandia.

Le prestazioni di Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi ha chiuso la tre giorni di test in nona posizione, con un tempo di .328, a otto decimi dalla miglior prestazione di Alex Marquez. Durante la mattinata, Bezzecchi ha effettuato il suo primo vero tentativo di time attack con la nuova RS-GP25, migliorando il suo tempo di sei decimi rispetto al giorno precedente. Nel pomeriggio, ha simulato una gara sprint, percorrendo un totale di 61 giri. Bezzecchi ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di rimanere concentrati sugli obiettivi di sviluppo della moto.

Il contributo di Lorenzo Savadori

Lorenzo Savadori, in pista per sostituire l’infortunato Martin, ha completato 65 giri, con un miglior tempo di .169. Savadori ha commentato il passaggio dalla RS-GP24 alla nuova versione 2025, evidenziando i miglioramenti apportati e l’importanza di trovare un buon bilanciamento tra aerodinamica e motore. Entrambi i piloti hanno concordato su molte delle nuove aree esplorate, il che è un segnale positivo per il team. La squadra sta lavorando intensamente per ottimizzare il pacchetto tecnico in vista del ritorno di Martin, che sta recuperando da un intervento chirurgico a Barcellona per le fratture riportate nella caduta.