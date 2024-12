Un successo senza precedenti

La Aprilia RSV4 X ex3ma ha fatto il suo debutto in grande stile durante il Gran Premio di MotoGP dell’Emilia-Romagna, attirando l’attenzione di collezionisti e appassionati di moto. Con un prezzo di 80.000 euro (IVA esclusa), questa edizione limitata ha visto esaurire i suoi 30 esemplari in soli 76 giorni, un risultato che testimonia l’interesse e la passione per le moto ad alte prestazioni. Non è solo una moto, ma un vero e proprio oggetto da collezione, un sogno per molti motociclisti.

Design e tecnologia all’avanguardia

La RSV4 X ex3ma non è solo una moto da corsa, ma un concentrato di tecnologia e design. La livrea Perla Nera, che celebra il primo titolo mondiale 250cc conquistato da Max Biaggi nel 1994, la rende unica e distintiva. Ogni dettaglio è stato curato per garantire prestazioni eccezionali in pista. La moto è dotata di carene con effetto suolo, che migliorano l’aerodinamica e la stabilità, rendendola simile a una vera MotoGP. Tuttavia, è importante sottolineare che non è omologata per l’uso su strada, ma è progettata esclusivamente per l’uso in pista.

Il progetto X di Aprilia

Il successo della RSV4 X ex3ma segna un ulteriore passo avanti nel progetto X di Aprilia, iniziato nel 2019 con la RSV4 X e la Tuono X. Questi modelli rappresentano il massimo in termini di tecnologia e prestazioni, e la RSV4 X ex3ma non fa eccezione. Con ogni nuova edizione, Aprilia continua a spingere i limiti dell’innovazione, offrendo ai motociclisti un’esperienza di guida senza pari. La serie X è diventata sinonimo di eccellenza e prestazioni, attirando l’attenzione di chi cerca il meglio nel mondo delle moto.