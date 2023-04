Come capire se un’auto ha i km scalati: strategie efficaci

Come capire se un’auto ha i km scalati ed evitare, quindi, delle potenziali truffe? Si tratta di una problematica piuttosto diffusa. Trovate un’auto con un chilometraggio decisamente allettante, ma è tutto vero?

Purtroppo, molti commercianti tendono a scalare i km sia per facilitarne la vendita che per guadagnare una maggiore somma di denaro. Ci si ritrova quindi con un’auto che potrebbe potenzialmente nascondere molti problemi, per non parlare dell’inganno in sé (per cui è impossibile gioire).

Ma come evitare queste problematiche? Ecco alcuni consigli utili.

Come capire se un’auto ha i km scalati

Quando un’auto viene revisionata, viene anche riportato il numero di km effettivi. Attraverso questa semplice procedura potrete scoprire se i km siano stati manomessi o meno.

Una procedura ancora più semplice è quella di andare sul sito Portale dell’Automobilista e cliccare su Verifica Revisione.

Basterà inserire il numero della targa e il gioco è fatto!

Un altro sito che utilizzo spesso è KM Sicuro. In questo modo avrete conferma dei km sicuri e potrete prevenire un’eventuale truffa.

Strumenti diagnostici

Questa procedura può essere effettuata se si è in possesso di strumenti diagnostici più professionali, in modo da accedere al sistema di bordo.

Si tratta però di una tecnica piuttosto avanzata, quindi perfetta per chi abbia conoscenze specifiche in materia.

Come comportarsi nel caso i km siano stati scalati?

In questo caso, dovrete procedere con una denuncia. Avrete due opzioni per cui optare: la via civile o la via penale.

La prima consente di chiedere al tribunale lo scioglimento del contratto o una riduzione del prezzo.

La seconda, invece, prevede una vera e propria truffa per frode. Insomma, la scelta spetta a voi.

