Aprilia RX 125: velocità massima, prezzo e scheda tecnica

Il mercato delle moto sta subendo cambiamenti, in particolare dal punto di vista motoristico con l’introduzione della normativa anti-inquinamento Euro 5. Aprilia non vuole farsi trovare impreparata ed ha scelto di adottarla anche sulla più piccola della gamma ovvero la RX 125 che andiamo a scoprire in questo articolo dedicato.

Aprilia RX 125: scheda tecnica e velocità massima

Iniziamo parlando del motore che equipaggia questa motocicletta. Si tratta di un monocilindrico di 124,2 cc di cilindrata, con raffreddamento a liquido e distribuzione a quattro valvole, che eroga una potenza di 14,5 cavalli a 10.000 giri/minuto ed un valore di coppia pari a 11,2 Nm a 8.000 giri/minuto.

Sono stati eseguiti anche interventi dal punto di vista strettamente tecnico al motore come: una nuova testa e condotti di aspirazione, camera di combustione ridisegnata a cui è stata aggiunta anche una candela all’iridio. sono stati inoltre cambiati gli assi a camme che ora hanno una alzata più aggressiva.

Il telaio è a doppia trave in acciaio, la sospensione anteriore ha una forcella di tipo upside down con steli da 41 ed un escursione di 240 mm. Al posteriore invece un forcellone in acciaio con monoammortizzatore ed escursione di 210 mm.

L’impianto frenante della versione RX è dotato di disco anteriore wave in inox da 260 mm con pinza flottante. Posteriormente è equipaggiata con un disco wave sempre in inox da 220 mm anche questo dotato di pinza flottante. L’impianto gode anche di tubi in treccia metallica.

Per la velocità massima Aprilia dichiara un valore di 140 km/h.

Il prezzo

La nuova Aprilia RX 125 Model Year 2021 è disponibile per l’acquisto con un prezzo di partenza fissato in 3.990€.

Un ottimo prezzo per una moto che offre il giusto pacchetto per i giovani centauri che si avvicinano alle moto da Enduro.

