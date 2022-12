Come usare il telepass in moto: ciò che si deve sapere

Questo prezioso dispositivo può essere utilizzato anche in moto. Scopriamo come!

Se non sapete come usare il telepass in moto, in questo articolo vi spiegheremo come fare e quali sono i requisiti principali.

Si tratta di un dispositivo particolarmente utile e importante, dato che permette di risparmiare tempo e soldi in autostrada.

Ecco tutto ciò che dovreste sapere.

Come usare il telepass in moto

Prima di procedere, assicuratevi che la vostra targa sia associata al dispositivo. Questo dispositivo può essere messo sul manubrio, nel cassetto portaoggetti anteriore o nel borsello sul serbatoio della moto.

In questo modo il telepass sarà facile da rilevare e potrete continuare a guidare senza intoppi. Tuttavia, il regolamento prevede di:

Non affiancare altri veicoli

Viaggiare a una velocità inferiore a 30 km/h

Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 20 metri

E se la sbarra non dovesse alzarsi? In questo caso vi basterà premere il pulsante rosso posto a sinistra e una persona competente alzerà la sbarra per voi.

Come montare il telepass sulla moto

Come anticipato prima, avete tre opzioni disponibili per montare il telepass. In commercio esistono diversi supporti in grado di reggere il dispositivo, come borselli specifici in tessuto, supporti a strappo con base in feltro o supporti plastici.

Assicuratevi che il dispositivo sia ben stabile, visibile e che non rischi di cadere durante la guida. Evitate di tenere il dispositivo nella tasca della giacca o in uno zaino, in quanto potrebbe essere estremamente difficile da rilevare e la sbarra potrebbe non alzarsi.

Proprio come per l’auto, il telepass deve essere ben visibile e deve essere installato adeguatamente. Infine, vi ricordo che potete prendere in prestito il telepass di un membro del nucleo familiare (purché la vostra targa sia regolarmente associata ad esso).

