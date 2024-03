I punti della patente sono un aspetto tanto "caro" agli automobilisti italiani. Scopriamo se esiste un numero minimo da non superare per poter circolare.

I punti della patente, un tema caro agli automobilisti, siano essi neopatentati che si trovano a fare i conti con questo sistema per la prima volta o automobilisti più esperti che compiono infrazioni e di conseguenza li perdono. In questo articolo scopriremo il numero minimo di punti che si può avere sulla patente per circolare.

Punti patente: esiste un numero minimo per circolare?

Un numero minimo esiste ed è di 0 punti infatti anche chi ha zero punti può circolare finché la Motorizzazione civile non invia la comunicazione di sostenere l’esame entro 30 giorni dalla ricezione.

Se si svolge l’esame entro il periodo designato e non lo si supera allora in quel caso la patente è sospesa e non è più possibile guidare.

Quindi anche se si ha un punto sulla patente si può guidare, naturalmente in casi limite di questo tipo l’ideale è seguire dei corsi di recupero punti che permettono di reintegrare quanto perso.

Una volta raggiunto il numero di 20 punti, l’automobilista è come se avesse con sé una patente ricaricata al massimo, da quel momento se non commette ulteriori infrazioni recupererà 2 punti ogni due anni sino ad un massimo di 30.

Il sistema dei punti della patente ha suscitato molte polemiche perché in certi casi chi ha commesso infrazioni gravi e non ne commette per i successivi due anni torna a quota 20. Di conseguenza non vi è un sistema di “pena” corretto per chi commette gravi violazioni al codice della strada.

Si può migliorare? Si naturalmente, ma questo è compito degli organi competenti che sulla base di quanto si verifica su strada possono decidere o meno se attuare delle modifiche al sistema tutt’ora in corso.

La cosa migliore è quella di avere un comportamento virtuoso su strada facendo attenzione ai limiti e compiendo le manovre il più correttamente possibile. Questo aiuta a non avere problemi relativamente ai punti della patente.

