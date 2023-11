L’assicurazione per il monopattino elettrico potrebbe rimanere facoltativa

Monopattini elettrici, resta facoltativa, in Italia, la sottoscrizione di una polizza assicurativa per i conducenti di questi mezzi.

I monopattini elettrici sono un mezzo tipico della nuova mobilità urbana, in particolar modo nelle grandi città per via della loro agilità e velocità che permette di sgusciare via con facilità da situazioni complicate. Uno dei temi di maggior interesse sin dalla loro introduzione è l’effettiva possibilità di classificarli come mezzi dotati di assicurazione. Scopriamo le novità in tal senso.

Monopattino elettrico: l’assicurazione resta facoltativa

L’ultimo provvedimento governativo in tema di mobilità, la cui sentenza si è pronunciata lo scorso 12 ottobre 2023 ha stabilito che per i monopattini elettrici e le e-bike, le biciclette elettriche, la copertura assicurativa resta facoltativa.

Il governo quindi è rimasto fedele alla legislazione in vigore legato a questo aspetto, facendo un piccolo passo avanti senza tuttavia apporre modifiche di rilievo.

Resta quindi l’obbligo di coprire i veicoli a motore di assicurazione per poter circolare su strada mentre resta facoltativa la copertura dei mezzi elettrici.

Questo stallo ha sorpreso perché ci si aspettava un cambiamento in virtù dei molti incidenti stradali che sono capitati sui monopattini, alcuni di questi anche mortali, un obbligo avrebbe reso meno selvaggia e disorganizzata la gestione di questi mezzi.

Una soluzione ideale se si vuole essere tutelati a bordo dei monopattini elettrici è la sottoscrizione della polizza “RC Capofamiglia” che viene appunto stipulata dal capofamiglia e copre tutti i danni causati da egli o dai membri della famiglia nella vita privata.

Il costo è di 70 euro l’anno ed il massimale coperto dalla polizza è di 500.000 euro. Si tratta di una scelta ideale se si vuole viaggiare tutelati in caso di spiacevoli situazioni che purtroppo in questo periodo si verificano con frequenza.

Tuttavia potrebbero arrivare direttive più stringenti per questo aspetto con l’anno nuovo se la situazione dovesse peggiorare. Arriveranno eventuali novità in merito.

