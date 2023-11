La transizione ecologica è ormai un processo avviato e coinvolge diversi settori, tra cui quello della mobilità. Tuttavia, questo nuovo approccio alla mobilità è ostacolato da diversi problemi, tra cui il costo elevato delle vetture elettriche. Ancora oggi, infatti, le batterie che permettono il funzionamento delle auto “green” hanno dei costi di produzione piuttosto alti, e ciò si ripercuote inevitabilmente sul prezzo complessivo d’acquisto. Una soluzione a questa problematica può essere rappresentata dalle diverse offerte noleggio auto elettriche, che consentono agli automobilisti di poter disporre di una vettura a basse emissioni per le esigenze quotidiane senza immobilizzare un grosso capitale iniziale.

Come funziona il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è un tipo di contratto che permette a un automobilista di poter utilizzare un’auto per un lasso di tempo che in genere va dai 24 ai 48 o 60 mesi, pagando una somma mensile definita canone. In quest’ultimo sono inclusi anche diversi servizi, come ad esempio l’assicurazione responsabilità civile (obbligatoria per circolare sul territorio italiano), le coperture kasko e furto e incendio, che garantiscono una tutela aggiuntiva, l’assistenza stradale 24 ore su 24 e in qualsiasi zona d’Italia, gli interventi di manutenzione ordinaria e quella straordinaria. Al termine del contratto di noleggio, l’automobilista può scegliere di restituire la vettura e porre fine al vincolo contrattuale, oppure prolungarlo, sia con la stessa automobile che con una differente.

Perché noleggiare un’auto elettrica?

Le aziende di noleggio a lungo termine permettono di scegliere tra diversi modelli di veicoli in commercio, ma perché orientarsi proprio su un’auto elettrica? I motivi sono molteplici, tra cui:

Riduzione dell’inquinamento : le auto elettriche permettono di ridurre sia l’inquinamento ambientale che quello acustico nelle strade, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità delle aree urbane;

: le auto elettriche permettono di ridurre sia l’inquinamento ambientale che quello acustico nelle strade, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità delle aree urbane; Risparmio sul rifornimento : con il caro benzina, un’auto elettrica potrebbe consentire di risparmiare cifre importanti, specialmente optando per la ricarica domestica. Inoltre, alcune colonnine presenti sul territorio sono convenzionate con le aziende di noleggio, ed offrono costi di ricarica più bassi per i veicoli noleggiati;

: con il caro benzina, un’auto elettrica potrebbe consentire di risparmiare cifre importanti, specialmente optando per la ricarica domestica. Inoltre, alcune colonnine presenti sul territorio sono convenzionate con le aziende di noleggio, ed offrono costi di ricarica più bassi per i veicoli noleggiati; Parcheggio a tariffe agevolate : in genere, il parcheggio pubblico per le auto elettriche ha delle tariffe ridotte. In alcuni comuni, è addirittura gratis. Tuttavia, bisogna informarsi sulle politiche di ciascun comune;

: in genere, il parcheggio pubblico per le auto elettriche ha delle tariffe ridotte. In alcuni comuni, è addirittura gratis. Tuttavia, bisogna informarsi sulle politiche di ciascun comune; Accesso alle ZTL : a volte le città impongono delle limitazioni alla circolazione, ad esempio istituendo delle zone a traffico limitato oppure imponendo la possibilità di circolare solo a determinate targhe. Le auto elettriche non sono interessate da tali limitazioni, e possono circolare sempre liberamente. Anche in questo caso, però, è necessario conoscere le regole imposte da ciascun comune, poiché potrebbe essere richiesta la registrazione della targa;

: a volte le città impongono delle limitazioni alla circolazione, ad esempio istituendo delle zone a traffico limitato oppure imponendo la possibilità di circolare solo a determinate targhe. Le auto elettriche non sono interessate da tali limitazioni, e possono circolare sempre liberamente. Anche in questo caso, però, è necessario conoscere le regole imposte da ciascun comune, poiché potrebbe essere richiesta la registrazione della targa; L’auto più performante sempre a disposizione: sul mercato è possibile trovare già una vasta gamma di auto elettriche, ma i produttori migliorano i loro modelli giorno per giorno, creando veicoli con prestazioni sempre più avanzate e con un’autonomia sempre maggiore. Con il noleggio a lungo termine è possibile ottenere sempre il modello più all’avanguardia senza doverlo acquistare e senza doversi preoccupare della svalutazione (cioè la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita dell’auto).

Sono, quindi, molti i motivi che possono spingere alla scelta di un veicolo elettrico, in particolar modo a noleggiare a lungo termine questo tipo di vettura, in modo da provare un mezzo nuovo e all’avanguardia senza doversi impegnare con grosse cifre di denaro.