Per la guida di navi con lunghezza superiore ai 10 metri; per le barche a vela con lunghezza superiore ai 6 metri e per i gommoni se il motore supera la potenza di 40 cavalli e viene guidato ad una distanza superiore alle 6 miglia vi è bisogno della patente nautica. In questo articolo vediamo come è possibile ottenerla.

Come prendere la patente nautica

La patente nautica si divide in tre categorie, categoria A, B e C.

Categoria A – Si divide entro le 12 miglia e senza alcun limite di distanza dalla costa, se un imbarcazione ha un motore con potenza superiore ai 40,8 cavalli serve la patente anche per navigare sotto costa.

Categoria B – Questa patente serve per la guida delle imbarcazioni da diporto con lunghezza superiore ai 24 metri.

Categoria C – Abilita alla guida di imbarcazioni da diporto e natanti.

Per ottenere la patente nautica si effettua il medesimo procedimento che si compie per ottenere la Patente B ovvero si frequenta un corso teorico, sulle teorie della navigazione, si svolge l’esame e se lo si supera si compie la prova pratica.

Una volta rilasciata la patente ha una validità di 10 anni per le persone che hanno età inferiore ai 60 anni e validità di 5 anni per persone con età pari o superiore. Possono essere rinnovate in qualsiasi momento anche a molti anni dalla scadenza.

La patente nautica viene rilasciata dagli uffici marittimi e provinciali della motorizzazione e per iscriversi bisogna fare domanda agli uffici della Capitaneria di porto situati nel luogo di residenza.

Quanto costa prendere la patente nautica?