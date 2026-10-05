Il patrimonio immobiliare italiano è caratterizzato da una vasta gamma di costruzioni, dalle dimore secolari alle abitazioni recenti. Spesso, per eredità o acquisto, ci si trova a gestire edifici con più di quattro-cinquanta anni, i cui impianti e materiali non rispecchiano più gli standard attuali di sicurezza e efficienza energetica. Quando questi immobili possiedono anche un valore culturale o artistico, la loro tutela passa da semplice manutenzione a vera e propria protezione assicurativa.

Rischi specifici delle case antiche e inoccupate

Le strutture datate sono soggette a fenomeni di usura che possono compromettere la stabilità di solai, tetti e fondamenta. L'assenza di un adeguato isolamento favorisce l'ingresso di umidità, provocando muffa e degrado dei rivestimenti. Inoltre, molti edifici costruiti prima degli anni '80 conservano ancora amianto o tubature in piombo fattori di rischio per la salute degli occupanti.

Problematiche strutturali ed impiantistiche

Gli impianti elettrici e idraulici di queste case spesso non sono conformi alle normative vigenti, incrementando il pericolo di cortocircuitiincendi e allagamenti. La mancanza di un sistema di ventilazione adeguato può inoltre favorire la proliferazione di animali infestanti come roditori e piccioni, con conseguenze igieniche e legali.

Rischi legati all'inoccupazione

Un immobile storico lasciato vuoto è più vulnerabile a intrusioni abusive. Il recupero di un edificio occupato illegalmente richiede lunghe procedure legali e costi elevati. Inoltre, la proprietà non sorvegliata può diventare responsabile per danni a terzi, ad esempio caduta di tegole o crolli parziali, con possibili implicazioni civili e penali.

Polizze consigliate per immobili d'epoca

Le coperture standard spesso escludono i costi di restauro o le spese legate alla conservazione di elementi originali. Per una casa antica è fondamentale scegliere una polizza incendio e scoppio integrare una voce per la ricerca guasti agli impianti e aggiungere la responsabilità civile verso terzi. Queste clausole coprono i danni più comuni e limitano l'esposizione finanziaria del proprietario.

Polizze su misura per dimore storiche

Quando un immobile è vincolato dalla Soprintendenza, la documentazione deve includere atto di provenienza, visura catastale, certificato di agibilità e eventuali provvedimenti di tutela ministeriale. Le polizze ideate per questo tipo di beni includono:

Incendio e danni materiali con copertura dei costi di restauro secondo le norme di conservazione;

con copertura dei costi di restauro secondo le norme di conservazione; Responsabilità civile per danni a terzi derivanti da cedimenti strutturali;

per danni a terzi derivanti da cedimenti strutturali; Eventi naturali e catastrofali (alluvioni, terremoti) con valutazione specifica del valore storico;

(alluvioni, terremoti) con valutazione specifica del valore storico; Tutela di parchi e aree verdi annessi, spesso parte integrante del patrimonio.

Queste soluzioni assicurative sono pensate per garantire che, qualora si verifichi un sinistro, il proprietario possa ripristinare l'immobile senza dover sostenere spese impreviste che potrebbero compromettere la sua integrità culturale.

Indipendentemente dalla polizza scelta, una gestione proattiva riduce notevolmente i rischi. Si consiglia di:

Ispezionare periodicamente tetti, travi e fondazioni, intervenendo tempestivamente su crepe o infiltrazioni;

Utilizzare intonaci traspiranti e sistemi di isolamento termico per combattere l'umidità;

Aggiornare gli impianti elettrici e idraulici secondo le normative più recenti, prevedendo anche una verifica periodica da parte di professionisti qualificati;

Affidare a restauratori esperti la conservazione di facciate, affreschi o elementi architettonici di pregio, adottando tecniche di restauro conservativo

Mantenere l'edificio occupato o, in caso di inutilizzo, attivare sistemi di sorveglianza per prevenire intrusioni.

Per valutare la copertura più adeguata alle esigenze del proprio immobile storico o datato, è consigliabile rivolgersi a un consulente assicurativo specializzato, in grado di analizzare la documentazione tecnica e proporre una soluzione su misura.