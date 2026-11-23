La Mercedes C111 Car 33 del 1970, con motore rotativo a quattro rotori, va all'asta per la prima volta a Parigi il 3 febbraio con RM Sotheby's. La stima supera i 25 milioni di euro e il ricavato finanzierà il gemello digitale del museo Mercedes-Benz.

Una Mercedes C111 originale del 1970, l’esemplare noto come Car 33 e spinto da un motore rotativo a quattro rotori, sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s a Parigi il 3 febbraio, giorno di apertura del Salone Rétromobile. È la prima volta che questa vettura arriva sul mercato. Le stime indicano che il prezzo potrebbe superare i 25 milioni di euro. Il ricavato servirà a finanziare un progetto digitale del museo Mercedes-Benz.

L’auto è uno dei 13 esemplari ancora esistenti della C111. Negli anni Settanta fu usata dalla Casa di Stoccarda per sperimentare il motore rotativo, un’architettura con pistoni triangolari che ruotano all’interno di una camera ovoidale.

Un banco di prova per Wankel, diesel e turbo

La C111 nacque come laboratorio su ruote. In quegli anni Mercedes studiava diverse soluzioni motoristiche: i motori Wankel, i diesel e la sovralimentazione con turbocompressore. Il progetto le mise alla prova tutte su un’unica piattaforma sperimentale.

Il disegno porta la firma di Bruno Sacco. La prima versione, presentata nel 1969, combinava soluzioni tecniche avanzate e un abitacolo da gran turismo:

sospensione multilink;

porte ad ala di gabbiano;

interni rivestiti in pelle e aria condizionata;

velocità massima di 260 km/h.

La seconda C111, del 1970, è quella da cui deriva l’esemplare all’asta. Montava un motore a quattro rotori da 370 CV (275 kW). Nei test di velocità l’obiettivo era superare i 290 km/h.

Dal turbodiesel al V8 biturbo: la stagione dei record

La terza evoluzione abbandonò il rotativo per un turbodiesel da 230 CV (170 kW). La carrozzeria fu rivista per ridurre il coefficiente di resistenza aerodinamica e il cambio era un manuale a 5 marce. Questa versione conquistò nove primati di velocità, validi sia nella categoria diesel sia in quella dei veicoli non diesel. Nel 1978, sulla pista di Nardò, superò la soglia dei 322 km/h.

L’ultima variante arrivò nel 1979. Sotto la carrozzeria c’era un V8 da 4,8 litri biturbo con turbocompressori KKK, capace di erogare 500 CV (372 kW). Anche questa C111 firmò un record, con una velocità media sul giro di 403,78 km/h.

L’eredità del progetto è rimasta viva a Stoccarda. Al Salone di Francoforte del 1991 Mercedes-Benz presentò la C112, con V12 centrale e portiere ad ala di gabbiano. La vettura però non entrò mai in produzione. Nel 2023 il marchio ha poi reinterpretato le linee di Sacco in chiave contemporanea con la concept Vision One-Eleven.

Il motore rotativo, da Stoccarda a Hiroshima

All’epoca i tecnici guardavano al rotativo per ridurre il numero di componenti e l’ingombro del propulsore. Il motore prende il nome dal suo inventore tedesco, Wankel.

Il costruttore che ha creduto più a lungo in questa tecnologia è Mazda. Nel 1991 la 787B vinse la 24 Ore di Le Mans con un motore rotativo. L’ultima sportiva della casa giapponese a montarlo è stata la RX-8. Di recente Mazda ha riportato il Wankel in produzione con un ruolo diverso: fa da generatore di autonomia, cioè da range extender, sul SUV elettrico MX-30 e-Skyactiv R-EV.

Dove andrà il ricavato

Il denaro raccolto non resterà fine a sé stesso. Sarà reinvestito in un futuro gemello digitale del museo Mercedes-Benz, previsto entro il 2027.

Se l’aggiudicazione supererà davvero i 25 milioni di euro, la vendita della Car 33 al Rétromobile finanzierà una parte significativa del progetto. In pratica, uno dei prototipi più rari della storia Mercedes contribuirà a rendere consultabile in forma digitale il patrimonio del museo.