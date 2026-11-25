Lo sconto sulle accise del gasolio è finito, eppure alla pompa il prezzo non si è mosso. Il calo dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo ha assorbito il rincaro fiscale.

Sulla carta, dal 24 novembre il gasolio avrebbe dovuto costare circa 5 centesimi in più al litro. Alla pompa, però, i prezzi sono rimasti fermi. L’accisa è tornata alla quota ordinaria di 672,90 euro per mille litri, dopo i 632,90 euro in vigore dal 10 al 23 novembre.

La fine dello sconto e le accise mobili

Lo sconto derivava dal decreto interministeriale MEF-MASE del 9 novembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261, e valeva solo per i carburanti immessi in consumo tra il 10 e il 23 novembre. Il taglio applicava il meccanismo delle accise mobili previsto dalla legge 244 del 2007, richiamata nel decreto-legge 162 del 17 settembre 2026. Allo scoccare della mezzanotte del 23 novembre lo sconto è cessato automaticamente, senza bisogno di altri provvedimenti.

Lo sconto era di 4 centesimi al litro, pari a 4,88 centesimi con l’Iva. Anche ad aprile e a luglio il governo aveva tagliato e ripristinato l’imposta con la stessa logica, legata al gettito Iva dei prodotti energetici. Questa volta, però, il ritorno all’aliquota piena non ha prodotto rincari, perché la componente industriale è scesa nello stesso momento.

Prezzi alla pompa stabili in città e in autostrada

Secondo Staffetta Quotidiana, il prezzo medio nazionale del gasolio self service è passato da 2,197 a 2,196 euro al litro, mentre la benzina è scesa da 1,941 a 1,939 euro. Sulla rete autostradale l’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy rileva il gasolio self a 2,252 euro al litro e la benzina a 1,973 euro, entrambi in lieve calo rispetto al giorno precedente.

Rincari annui e dipendenza dal greggio

Il dato stabile di questi giorni non cancella i rincari dell’ultimo anno. Secondo Eurostat, a ottobre i prezzi di carburanti e lubrificanti per il trasporto privato sono aumentati del 29,5% nell’Unione europea su base annua e del 27,2% in Italia, contro il 26,7% registrato a settembre.

La tenuta attuale dipende dai mercati del petrolio. Il Brent è sceso intorno agli 86 dollari al barile, dopo aver superato i 110 dollari alla fine di ottobre. Se il greggio tornasse a salire, l’assenza dello sconto fiscale si farebbe sentire subito sul prezzo finale, come era già accaduto alla fine del precedente taglio delle accise.