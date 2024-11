Un anniversario dorato

Il 2024 segna il 60° anniversario di Goldfinger, uno dei film più iconici della saga di James Bond. Per celebrare questo traguardo, Aston Martin ha svelato la DB12 Goldfinger Edition, un’auto che non solo rappresenta un tributo al film, ma incarna anche l’eleganza e la potenza tipiche del marchio britannico. La DB12, pur non avendo le mitragliatrici della storica DB5, è dotata di una serie di caratteristiche innovative che la rendono unica nel suo genere.

Design e prestazioni senza pari

La DB12 Goldfinger Edition è alimentata da un motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 680 cavalli e 800 Nm di coppia. Questo consente all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 325 km/h. La carrozzeria, verniciata in un elegante Silver Birch, è abbellita da cerchi diamantati da 21 pollici e pinze freno nere, creando un contrasto affascinante con i dettagli dorati che richiamano il tema dell’oro presente nel film.

Interni di lusso e dettagli esclusivi

All’interno, la DB12 Goldfinger Edition non delude le aspettative. I sedili in pelle, progettati per replicare il design della DB5, offrono un comfort senza pari. I pannelli porta e il cielo dell’abitacolo presentano un raffinato schema di forature Prince of Wales, un omaggio al guardaroba di James Bond. Ogni dettaglio, dai comandi dorati della plancia centrale all’aletta parasole con il ricamo di un otto di cuori, è pensato per stupire e rendere omaggio alla storia del personaggio.

Un’esperienza esclusiva per i collezionisti

La DB12 Goldfinger Edition sarà prodotta in soli 60 esemplari, ognuno dei quali verrà accompagnato da una serie di accessori esclusivi, tra cui un telo auto personalizzato, chiavi su misura e una bottiglia di Champagne Bollinger del 2007. Questo rende l’acquisto non solo un investimento in un’auto di lusso, ma anche un pezzo da collezione legato a un’icona del cinema. Il prezzo, sebbene non ufficialmente comunicato, è previsto per superare i 300.000 euro, rendendo questa edizione ancora più desiderabile per gli appassionati di automobili e cinema.