Un cambiamento radicale per Audi

La gamma Audi sta attraversando una fase di profonda trasformazione, con un focus particolare sul mercato cinese. La nuova Audi E5 Sportback rappresenta il primo modello di una serie di veicoli elettrici progettati specificamente per soddisfare le esigenze di questo mercato in rapida evoluzione. Con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere la mobilità sostenibile, Audi sta investendo in tecnologie all’avanguardia e design innovativo.

Design e tecnologia all’avanguardia

La E5 Sportback, che sarà presentata ufficialmente al Salone di Shanghai, si basa sulla nuova Advanced Digitized Platform (ADP), un’architettura che consente una maggiore efficienza e prestazioni superiori. Il design esterno è caratterizzato da un telaio nero che integra armoniosamente luci, sensori e aerodinamica, migliorando non solo l’estetica ma anche l’efficienza del veicolo. La firma luminosa, composta da oltre 1.000 unità luminose triangolari, e i fari Matrix LED di ultima generazione conferiscono alla E5 un aspetto distintivo e moderno.

Interni lussuosi e tecnologia avanzata

All’interno, la E5 Sportback offre un ambiente elegante e tecnologico, con materiali naturali e dettagli raffinati. La consolle centrale è dotata di ricarica wireless per smartphone e il sistema operativo AUDI OS, basato su chip Snapdragon 8295, garantisce un’esperienza utente fluida grazie al display 4K da 27 pollici. Inoltre, l’AUDI Assistant, un avatar AI, rende l’interazione a bordo ancora più intuitiva, con funzionalità di riconoscimento facciale e memoria personalizzata.

Prestazioni e autonomia

La E5 Sportback non è solo un’auto dal design accattivante, ma offre anche prestazioni eccezionali. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e una capacità della batteria fino a 100 kWh, questa vettura promette un’autonomia massima di 770 chilometri. Grazie all’architettura da 800 volt, è possibile ricaricare rapidamente, ottenendo 370 chilometri di autonomia in soli dieci minuti. Le sospensioni pneumatiche adattive e lo sterzo a ruote motrici progressive garantiscono una maneggevolezza senza pari, rendendo la E5 Sportback un’auto ideale per ogni tipo di viaggio.