Il pilota spagnolo si unisce a Yamaha come collaudatore e pilota di riserva per il 2025.

Il nuovo capitolo di Augusto Fernandez in Yamaha

Augusto Fernandez, pilota spagnolo di grande talento, è stato ufficialmente nominato collaudatore per la Yamaha MotoGP a partire dalla stagione 2025. Dopo due anni di esperienza con il team GasGas Tech3, Fernandez si è trovato in una situazione difficile, senza un contratto per il prossimo campionato. Tuttavia, la sua determinazione e le sue abilità lo hanno portato a questa nuova opportunità con la casa di Iwata.

Un ruolo cruciale per il team

Nel suo nuovo ruolo, Fernandez non solo avrà la possibilità di testare le moto, ma sarà anche il pilota di riserva per il team ufficiale Yamaha e per il team Prima Pramac. Questo significa che, in caso di necessità, potrà subentrare ai titolari Fabio Quartararo e Alex Rins, così come ai piloti del team Pramac, Jack Miller e Miguel Oliveira. La possibilità di partecipare a sei gare come wild card rappresenta un’ulteriore opportunità per dimostrare il suo valore in pista.

Le parole di Fernandez e le aspettative di Yamaha

In un’intervista, Fernandez ha espresso la sua gioia per questa nuova avventura: “Sono molto felice di unirmi a Yamaha come collaudatore per il 2025. È un grande onore far parte di questa famiglia e voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. Farò del mio meglio per aiutare Yamaha a tornare dove merita di essere”. Le parole di Fernandez riflettono l’impegno e la passione che porterà nel suo nuovo ruolo, mentre Yamaha punta a un rapido ritorno ai vertici della MotoGP.

Il supporto di Yamaha e le sfide future

Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Racing, ha sottolineato l’importanza dello sviluppo della moto e la necessità di un secondo collaudatore per completare le attività fondamentali per il 2025. Con la presenza di Fernandez accanto a Cal Crutchlow, Yamaha spera di ottimizzare il processo di sviluppo e migliorare le prestazioni in pista. La sfida è grande, ma con il talento di Fernandez e il supporto del team, ci sono buone prospettive per il futuro.