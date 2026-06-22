Auto elettriche usate: crescita record in Europa e previsioni future

Il mercato delle auto elettriche usate in Europa sta vivendo un boom senza precedenti. Scopri i dati di aprile e le previsioni per i prossimi mesi.

Il mercato delle auto usate in Europa sta vivendo una trasformazione significativa, con un aumento notevole delle vendite di veicoli elettrici. I dati di rivelano una crescita costante, trainata dalla domanda di auto più accessibili rispetto alle nuove. Questo fenomeno non solo riflette le tendenze di mercato, ma anche le preferenze dei consumatori in un contesto di prezzi elevati per i veicoli nuovi.

La mobilità sostenibile sta diventando sempre più accessibile grazie al mercato dell’usato, che offre opportunità interessanti per chi desidera passare a un’auto elettrica senza sostenere i costi elevati di un veicolo nuovo.

La crescita del mercato delle auto usate

In, il numero di trasferimenti di proprietà di auto usate ha raggiunto quota 477.345 registrando un aumento dell’1,3% rispetto ai 471.223 trasferimenti di. Questo trend positivo si riflette anche nei primi quattro mesi dell’anno, con un incremento dell’1,2% e un totale di 1.964.070 trasferimenti, rispetto a un aumento dell’1,8% sul 2019.

La crescita del mercato delle auto usate è un fenomeno che interessa tutta Europa, dove la domanda di veicoli più economici è in costante aumento. Questo trend è ulteriormente accentuato dall’aumento dei prezzi dei carburanti che spinge sempre più consumatori verso soluzioni più sostenibili ed economiche.

Le auto elettriche e ibride plug-in in crescita

Le auto elettriche e ibride plug-in stanno guadagnando terreno nel mercato delle auto usate. In aprile, le elettriche hanno raggiunto una quota di mercato dell’1,6% corrispondente a circa 7.650 compravendite. Le ibride plug-in hanno fatto ancora meglio, con una quota dell’1,7%.

Nonostante la disponibilità di prodotto sia ancora limitata, la domanda di veicoli elettrici usati è in costante aumento. Questo trend è destinato a continuare nei prossimi mesi, con un’ulteriore crescita prevista in tutto il continente.

Le preferenze dei consumatori: benzina vs diesel

I dati di rivelano che le auto a benzina continuano a dominare il mercato, con una quota del 39,1% identica a quella registrata nei primi quattro mesi dell’anno. Al contrario, le auto a diesel hanno perso 5,6 punti scendendo al 37,2% nel mese e al 38,2% nel quadrimestre.

Le ibride continuano a crescere, raggiungendo una quota del 12,7% nel mese e del 12,1% nei primi quattro mesi dell’anno. Anche le auto a Gpl e metano mostrano una certa resilienza, con quote rispettivamente del 5,7% e 1,9% nel mese, e del 5,6% e 2,0% nei primi quattro mesi.

Questi dati riflettono un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, che stanno sempre più orientandosi verso soluzioni più sostenibili e meno costose. La crescita delle auto elettriche e ibride è un segnale chiaro di questa tendenza, che è destinata a continuare nei prossimi mesi.

Le sfide e le opportunità future

Nonostante la crescita del mercato delle auto elettriche usate, ci sono ancora diverse sfide da affrontare. La disponibilità di veicoli elettrici usati è ancora limitata, e la rete di ricarica non è ancora sufficientemente sviluppata in tutte le aree. Tuttavia, queste sfide rappresentano anche opportunità per il futuro.

Le aziende come BYD stanno investendo nella tecnologia di ricarica, offrendo soluzioni innovative per rendere la mobilità elettrica più accessibile. Inoltre, iniziative come i webinar di Atlante sulla ricarica delle flotte aziendali stanno contribuendo a diffondere la conoscenza e a promuovere l’adozione di veicoli elettrici.

Questo trend è destinato a continuare nei prossimi mesi, offrendo nuove opportunità per i consumatori e le aziende del settore.