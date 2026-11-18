Il Governo potenzia le agevolazioni fiscali sui veicoli a basso impatto ambientale: deducibilità al 90% per gli agenti di commercio.

Il Governo ha deciso di rafforzare le agevolazioni fiscali per il rinnovo del parco auto, dopo oltre vent’anni in cui i tetti di spesa erano rimasti invariati. L’intervento riguarda in particolare i veicoli a basso impatto ambientale e prevede nuovi parametri di deducibilità per chi utilizza un’auto per lavoro.

Nuovi tetti di spesa per elettriche e ibride

L’articolo 22 del Ddl di Bilancio modifica le soglie per l’acquisto e il noleggio di veicoli strumentali all’attività degli agenti di commercio. Le norme entreranno in vigore dal 2027 e distinguono le auto in base all’alimentazione. Per le auto elettriche e ibride la deducibilità passa dall’80% al 90%, mentre il tetto massimo di costo riconosciuto sale da 25.822,84 euro a 35.000 euro. Il limite precedente risaliva al controvalore dei vecchi 50 milioni di lire.

Per le vetture a benzina e diesel non cambia nulla: restano in vigore la deducibilità all’80% e il limite di 25.822,84 euro.

Noleggio a lungo termine e leasing

Le stesse regole si estendono alle formule alternative all’acquisto, sempre più diffuse tra i professionisti. I veicoli elettrici e ibridi noleggiati a lungo termine o acquisiti in locazione finanziaria beneficeranno dell’aliquota del 90%. Il limite annuo sui canoni di noleggio, pari a 5.164,57 euro per gli agenti, resta invariato in valore assoluto, ma la percentuale più alta si applica se il veicolo rientra nelle categorie a basse emissioni.

Chi può accedere all’agevolazione

La misura del 90% è riservata esclusivamente ad agenti e rappresentanti di commercio. Ne beneficiano soltanto i professionisti in regime ordinario o semplificato. Chi aderisce al regime forfettario resta escluso, perché la sua tassazione si basa su un coefficiente di redditività fisso e non prevede la deduzione dei singoli costi aziendali.

Reazioni delle associazioni e della filiera

L’aggiornamento dei massimali era richiesto da tempo da FNAARC e Confesercenti, che denunciavano limiti fiscali non più allineati ai prezzi di listino attuali. La filiera automotive, rappresentata da Anfia, Unrae e Aniasa, aveva invece proposto una riforma più ampia, estesa a tutte le auto aziendali, comprese quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Il Governo ha scelto di limitare l’intervento a una sola categoria professionale, per ragioni legate al gettito erariale.

Il provvedimento è ancora in discussione in Parlamento. La conversione in legge della Legge di Bilancio determinerà la conferma definitiva delle nuove soglie.