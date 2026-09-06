Auto in Italia: analisi del mercato e prospettive future

Il mercato automobilistico italiano ha chiuso agosto con un altro mese di crescita, consolidando un trend positivo che dura da otto mesi consecutivi. Tuttavia, i numeri mostrano un rallentamento che solleva alcune domande sul futuro del settore. Andrea Cardinali, direttore generale dell’Unrae, ha condiviso le sue analisi in una recente intervista.

La crescita del mercato auto italiano è un segnale positivo, ma con alcune ombre. Dopo un primo semestre quasi al 10%, la crescita ha subito una frenata: a luglio si è registrato un +3,9% e ad agosto un +3,2%. Questi numeri, pur essendo positivi, mostrano un rallentamento evidente. La spinta degli incentivi, che ha sostenuto il mercato nel primo semestre, sembra essersi affievolita.

Prospettive per il secondo semestre e il 2026

Per il secondo semestre, le previsioni di Unrae indicano un mercato quasi in pareggio con l’anno scorso. Agosto, essendo un mese con un impatto relativo sul bilancio annuale, non cambia le sorti del mercato 2026. Tuttavia, la crescita asfittica degli ultimi due mesi e il fatto che il mercato sia ancora sotto del 15% rispetto al periodo pre-Covid, lasciano spazio a un giudizio cauto.

L’elettrico rimane un punto critico. Mentre i grandi mercati europei viaggiano sul 25% di elettrico puro, in Italia questa percentuale si ferma al 6,4%. La transizione verso l’elettrico è un ecosistema complesso che richiede non solo modelli più economici, ma anche infrastrutture adeguate, costi di ricarica competitivi e un fisco favorevole per le auto aziendali.

L’importanza della riforma normativa

Un fattore chiave per il futuro del mercato auto italiano potrebbe essere la riforma normativa europea che riguarda la creazione di un segmento ad hoc con requisiti di sicurezza meno stringenti, la cosiddetta categoria M0. Questa riforma potrebbe dare un impulso significativo, soprattutto per la fascia di mercato con meno potere di spesa.

Tuttavia, la situazione è complessa. Finché l’architettura dei regolamenti europei rimane quella del Fit for 55, è difficile pensare che possano creare una categoria ad hoc anche per le non elettriche pure. Agire sui requisiti di sicurezza è una leva importante perché interviene direttamente sui costi industriali delle piattaforme, a prescindere dalle dotazioni opzionali.

Il ruolo degli incentivi e del noleggio sociale

Gli incentivi hanno avuto un ruolo cruciale nel primo semestre del 2026, con un boom legato a un singolo modello. Tuttavia, la loro efficacia è stata limitata da una distribuzione non uniforme. Unrae suggerisce che gli incentivi dovrebbero essere plafonati con un tetto o in percentuale rispetto al listino per evitare storture.

Il noleggio sociale è un’altra iniziativa che potrebbe avere un impatto, ma con numeri limitati. Il provvedimento sperimentale prevede solo 3.000 unità, una cifra che non sposterà significativamente il mercato. Inoltre, la congruenza con le politiche ambientali europee e italiane è messa in discussione, dato che il tetto di emissioni è di 135 g/km e non ci sono vincoli di alimentazione.

Le sfide future includono la necessità di una riforma normativa, incentivi più equi e un’attenzione particolare alla transizione verso l’elettrico. Solo con un approccio integrato e strutturale sarà possibile raggiungere gli obiettivi di crescita e sostenibilità.