Tre automobilisti italiani su quattro considerano le auto nuove troppo costose: ecco cosa chiedono ai costruttori.

Comprare un’auto nuova è sempre più complicato per molte famiglie italiane. Secondo un’instant survey realizzata dalla società di consulenza Areté, il 73% dei consumatori ritiene che i listini siano troppo alti oppure che il rapporto qualità/prezzo non sia conveniente. Il sondaggio, intitolato “Il consumatore italiano è soddisfatto dell’offerta automobilistica?”, fotografa una distanza netta tra ciò che il pubblico desidera e ciò che le case propongono.

Il prezzo guida la scelta

Il fattore economico pesa più di ogni altro criterio. Il 43% degli intervistati considera indispensabile un prezzo d’acquisto accessibile, mentre il 28% dà la priorità a consumi ridotti e costi di gestione contenuti. In totale, oltre sette italiani su dieci mettono l’aspetto economico davanti a sicurezza, tecnologia, comfort e servizi. Il 38% non vuole spendere più di 20mila euro, il 37% fissa il limite tra 20mila e 30mila euro, il 16% arriva al massimo a 40mila euro e solo il 9% supera questa cifra. Alla domanda su cosa convincerebbe di più all’acquisto, il 44% indica listini più bassi, il 23% dotazioni migliori e il 14% consumi e spese di gestione inferiori.

Ibrido in testa, ma con un occhio al portafoglio

Quando si parla di motorizzazioni, l’ibrido (mild e full) raccoglie il 47% delle preferenze. Seguono benzina e diesel con il 20%, l’elettrico con il 18% e la plug-in hybrid con il 15%. Per Areté questo dato mostra interesse verso le tecnologie nuove, che però deve fare i conti con il peso del prezzo nelle decisioni.

Anche sulle carrozzerie emerge un orientamento pratico. City car e SUV/crossover ottengono entrambe il 36%, le berline il 24% e le station wagon appena il 5%. Il consumatore tipo cerca quindi vetture compatte o versatili, con costi di acquisto e utilizzo sostenibili.

Cosa chiedono i costruttori

Massimo Ghenzer, presidente di Areté, sintetizza così il quadro: l’interesse per l’auto nuova resta alto, ma il prezzo è oggi l’ostacolo principale. Secondo Ghenzer, gli italiani non vogliono necessariamente più tecnologia o più dotazioni, ma auto adatte alle proprie esigenze di mobilità e alle proprie possibilità economiche. Il 65% degli intervistati chiede ai costruttori di abbassare i listini e introdurre modelli meno costosi. Per le case la sfida sarà unire innovazione, sostenibilità e accessibilità economica.