Dalla concept del 2007 alla S1 da 231 CV: la storia dei modelli Audi A1, con motorizzazioni, cambi, versioni a tre e cinque porte e le serie speciali.

L’Audi A1 (nome di progetto interno Typ 8X) è l’utilitaria compatta della casa tedesca, prodotta dal 2010 in due generazioni. La seconda è stata presentata nel 2018 e la produzione si è chiusa nell’aprile 2026. I modelli Audi A1 della prima serie comprendono la tre porte, la A1 Sportback, la Clubsport Quattro e la S1.

La A1 è una compatta a due volumi nata per contrastare Mini, Citroën DS3 e Alfa Romeo MiTo. Ha esordito come concept Metroproject Quattro al Tokyo Motor Show del 2007. La versione definitiva è stata mostrata il 2 marzo 2010 al Salone di Ginevra, con vendite europee dall’estate 2010 e presentazione italiana a settembre dello stesso anno.

Prima generazione (8X): base tecnica e motori

La base è il pianale PQ25, evoluzione del PQ24 e condiviso con la Volkswagen Polo del 2009 e la SEAT Ibiza del 2008. Le sospensioni anteriori sono MacPherson, il retrotreno è a ponte interconnesso. La trazione è anteriore, con Start&Stop (assente sulla 1.4 da 185 CV e sulla 1.6 TDI 90 CV S-Tronic) e recupero di energia in frenata.

Al lancio c’erano il 1.4 TFSI da 122 CV (in versioni da 122 e 119 g/km di CO2) e il 1.6 TDI da 105 CV. In estate è arrivato il 1.2 TFSI da 86 CV, mentre a dicembre 2010 la variante sportiva del 1.4 TFSI da 185 CV con cambio S-Tronic. Il 1.6 TDI da 90 CV, pensato per i neopatentati grazie al buon rapporto peso/potenza, completa la gamma. Ad agosto 2011 debutta il 2.0 TDI da 143 CV con manuale a 6 marce, rivale della Mini Cooper SD. A ottobre 2011 l’S-Tronic arriva anche sul 1.6 TDI 90 CV.

I cambi disponibili sono il manuale a 5 o 6 marce e l’S-Tronic robotizzato, la versione Audi del DSG Volkswagen. In presentazione l’auto sfoggiava una livrea rossa con montanti argento a contrasto, soluzione che ricorda la Citroën C3 Pluriel del 2003, ma con montanti fissi.

A1 Sportback: la cinque porte del 2011

Il 18 novembre 2011 viene presentata la A1 Sportback a 5 porte. È un po’ più ampia della tre porte, con montante posteriore meno inclinato per guadagnare abitabilità e altezza dietro, mentre la lunghezza resta praticamente invariata.

Clubsport Quattro: 333 esemplari da 256 CV

Nell’autunno 2012 Audi ha proposto la serie limitata A1 Clubsport Quattro, 333 unità in tutto. Monta un 2.0 turbo a benzina da 256 CV a 6000 giri e 350 Nm tra 2500 e 4500 giri. Passa da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e raggiunge 245 km/h. Di serie ha trazione integrale, fari allo xeno, interni in pelle Nappa con sedili sportivi e cerchi in lega bianchi da 18 pollici. Esisteva solo a tre porte, in bianco e nero, con prezzo originale di circa 49.900 euro.

Restyling del 2015 e Audi S1

A gennaio 2015 la gamma è stata aggiornata. Tutti i motori rispettano l’Euro 6, in particolare i tre cilindri 1.0 TFSI ultra e 1.4 TDI ultra. Il 1.4 TFSI da 185 CV lascia il posto al 1.8 TFSI da 192 CV e arriva un servosterzo elettromeccanico. Fuori cambiano i fari, ora a LED anche dietro, e le parti inferiori dei paraurti, più spigolose di prima.

La Audi S1, anticipata dalla A1 Sport quattro e presentata a Ginevra 2014, è la versione più potente dopo la serie speciale Clubsport. Si basa sulla A1 aggiornata ed esiste a tre porte e Sportback. Usa il 2.0 TFSI da 231 CV e 370 Nm, lo stesso della Golf GTI di settima serie (sulla SEAT Leon Cupra arriva a 280 CV), con trazione integrale quattro e manuale a 6 marce. Il nome S1 era già stato usato per la Audi Sport quattro da rally.

Le misure crescono: 3.975 mm di lunghezza, 1.746 mm di larghezza, 1.423 mm di altezza, con passo invariato a 2.469 mm. Il peso sale a 1.390 kg. L’accelerazione 0-100 richiede 5,8 secondi e la velocità massima è limitata a 250 km/h. La trazione integrale usa una frizione idraulica a lamelle sull’asse posteriore, il differenziale elettronico frena le ruote interne, i dischi dei freni sono maggiorati e lo sterzo è più sportivo. Dietro il ponte torcente lascia spazio a una sospensione a quattro bracci.