Quando ho iniziato a cercare un'auto usata online, la prima cosa che mi ha colpito non era il prezzo di una berlina tedesca con cinquantamila chilometri.

Era quanto fosse facile, guardando certi annunci, non capire se dall’altra parte ci fosse davvero qualcuno disposto a vendere una macchina o qualcuno pronto a sparire con i tuoi soldi.

Ho deciso di andare a fondo. Ho contattato il team qualità e customer care di Bakeca.it, uno dei portali di annunci più utilizzati in Italia, per capire come funziona il fenomeno delle truffe sugli annunci auto e cosa fare per non cascarci.

Partiamo dall’inizio: quanto è diffuso il problema degli annunci auto falsi online?

“È un fenomeno reale e in evoluzione. I truffatori si adattano continuamente, cambiano metodo, affinano i testi degli annunci. Il problema non riguarda solo le piccole piattaforme: chiunque operi online deve fare i conti con tentativi di pubblicazione di annunci fraudolenti. La differenza la fa quanto seriamente una piattaforma investe nel contrastarli.”

Qual è il primo segnale che dovrebbe far scattare un campanello d’allarme?

“Il prezzo. Sempre. Un’auto che vale 15.000 euro pubblicata a 7.000 non è un affare: è quasi certamente una truffa. I truffatori usano prezzi fuori mercato per attrarre chi ha fretta o chi sta cercando disperatamente un’occasione. Il primo consiglio che diamo sempre è: confronta il prezzo con annunci simili per marca, modello, anno e chilometraggio. Se lo scarto è troppo grande, fermati.”

Oltre al prezzo, cosa guardare in un annuncio?

“Le foto. Un annuncio serio ha immagini reali del veicolo, scattate in contesti normali: un parcheggio, un cortile, una strada. Quando le foto sembrano da catalogo, perfette, con sfondi neutri e illuminazione professionale, spesso sono state rubate da altri annunci o dal sito del costruttore. Una ricerca inversa su Google Immagini in trenta secondi ti dice se quella foto compare già altrove. Se compare, scappa.”

E il testo dell’annuncio?

“Anche lì ci sono segnali precisi. Descrizioni vaghe, frasi generiche che potrebbero adattarsi a qualsiasi auto, errori grammaticali o un italiano strano che fa pensare a una traduzione automatica: sono tutti indizi. Un venditore serio conosce la sua auto e lo dimostra nella descrizione. Sa dirti quando l’ha comprata, cosa ha sostituito, come la usa.”

Cosa succede quando si prova a contattare il venditore?

“È lì che le truffe si rivelano nella maggior parte dei casi. Il truffatore tende a evitare il telefono: risponde solo via messaggio, spesso con testi preconfezionati che non rispondono alle domande specifiche. Un’altra sceneggiatura classicissima è quella del venditore all’estero: ‘Sono in Germania per lavoro, vi spedisco l’auto dopo il pagamento.’ Nessuno vende un’auto senza farla vedere. Mai.”

E sulla visita e il pagamento?

“Sono i due punti critici. Non si vede un’auto senza una visita fisica, punto. E non si versa un centesimo prima di averla vista, guidata e verificata. Qualsiasi richiesta di pagamento anticipato, anche parziale, anche come ‘caparra per bloccare l’auto’, è un segnale gravissimo. I metodi di pagamento non tracciabili, come ricariche di carte prepagate o bonifici a privati sconosciuti, sono quasi sempre associati a frodi.”

Come si tutela Bakeca.it da questi fenomeni?

“Il nostro team lavora ogni giorno sulla qualità degli annunci pubblicati. La moderazione è manuale: persone reali che leggono, valutano e intervengono. Non ci affidiamo solo a filtri automatici, perché i truffatori imparano a aggirarli. Monitoriamo segnali sospetti, pattern ricorrenti, comportamenti anomali. E quando un utente segnala un annuncio dubbio tramite il form sul sito, interveniamo rapidamente.”

Dopo questa conversazione, una cosa mi è rimasta impressa. Le truffe sugli annunci auto non sono fenomeni rari o sofisticati: seguono schemi precisi, ripetuti, riconoscibili. Impararli vuol dire non doverli subire.

Se stai cercando un’auto usata e vuoi farlo su una piattaforma che prende sul serio la qualità di quello che pubblica, gli annunci auto di Bakeca.it nella sezione Motori sono moderati ogni giorno da un team dedicato. Un punto di partenza più sicuro, in un mercato dove la prudenza non è mai troppa.