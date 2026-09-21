Il mercato dei veicoli elettrici sta rapidamente ampliando la propria offerta, ma pochi modelli riescono a coniugare dimensioni ridotte, autonomia significativa e un prezzo accessibile. Il Leapmotor B03X risponde a questa esigenza, proponendosi come il primo SUV elettrico compatto della casa cinese in grado di superare i 400 km con una singola carica.

Pensato per chi vive in contesti urbani ma non vuole rinunciare al comfort di una vettura rialzata, il B03X combina una piattaforma elettrica dedicata a una carrozzeria dalle linee decise. La sua presenza su strada ricorda quella di un vero crossover, mentre le dimensioni compatte ne facilitano parcheggio e manovrabilità, rendendolo ideale per giovani professionisti, famiglie piccole e pendolari.

Specifiche tecniche, batteria LFP e autonomia reale

Il cuore del B03X è un pacco batteria basato sulla chimica litio-ferro-fosfato (LFP). Questa scelta porta vantaggi concreti: la stabilità termica è maggiore rispetto alle tradizionali batterie NMC, riducendo il rischio di surriscaldamento, mentre la durata è notevolmente più lunga, consentendo migliaia di cicli di carica senza perdita significativa di capacità. Inoltre, a differenza di altre tecnologie, le batterie LFP possono essere caricate al 100 % quotidianamente senza penalizzare la loro vita utile.

Grazie a questa disposizione, il Leapmotor B03X dichiara una autonomia superiore a 400 km (WLTP) con una sola ricarica. In condizioni urbane, dove la frenata rigenerativa è più frequente, l’autonomia reale può persino superare il valore dichiarato. La ricarica rapida in corrente continua consente di recuperare circa l’80 % della capacità in meno di 30 minuti, pratica paragonabile a una sosta caffè in autostrada.

Design esterno, abitacolo high-tech e praticità quotidiana

All’esterno, il B03X presenta una silhouette “chunky” con passaruota pronunciati e protezioni sottoscocca che enfatizzano la sua natura da crossover. La griglia è sostituita da una fascia luminosa a LED, mentre i fari affilati conferiscono un aspetto moderno e aggressivo. Le dimensioni compatte (lunghezza circa 4,3 m) e il raggio di sterzata contenuto lo rendono estremamente agile nei centri storici, facilitando anche il parcheggio in spazi ristretti.

L’interno è dominato da un approccio tech-heavy il cruscotto digitale a schermo retroilluminato fornisce informazioni di marcia in tempo reale, mentre un grande touchscreen centrale gestisce navigazione, connettività smartphone e climatizzazione. I sedili rialzati garantiscono una visibilità ottimale, e lo spazio interno è sorprendentemente generoso grazie al passo abbondante offerto dalla piattaforma elettrica. Portabagagli, tasche per dispositivi e vani di ricarica completano l’esperienza, rendendo il veicolo pratico per la spesa settimanale o per i bagagli del weekend.

Come acquistare il Leapmotor B03X su

Rattiauto offre due soluzioni per chi desidera entrare nella mobilità elettrica con il B03X: veicoli a km 0 praticamente nuovi e disponibili per una consegna immediata, e usato certificato soggetto a controlli rigorosi su batteria, sistema ad alta tensione e componenti meccaniche. Ogni auto viene ispezionata da tecnici specializzati, con analisi dello State of Health (SoH) della batteria e verifica completa dei sistemi di sicurezza.

Il processo d’acquisto avviene interamente online: è possibile consultare foto dettagliate, configurare optional e gestire la documentazione digitale. Una volta conclusa la trattativa, Rattiauto provvede alla consegna a domicilio, evitando spostamenti inutili. Inoltre, sono disponibili piani di finanziamento flessibili e la possibilità di permuta del proprio veicolo, rendendo l’intera operazione più sostenibile dal punto di vista economico.