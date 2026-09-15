Novità Yamaha WR 2027: WR450F e WR250F per l’enduro

Yamaha rivoluziona il mondo dell'enduro con le nuove WR450F e WR250F del 2027. Scopri le novità tecniche e le prestazioni migliorate.

Yamaha ha presentato la gamma off-road 2027, con importanti novità per le moto da enduro WR450F e WR250F. Le nuove versioni sono state progettate per migliorare maneggevolezzastabilità e prestazioni sui sentieri, offrendo anche nuove colorazioni Icon Blue con grafiche integrate.

La WR450F 2027 è stata completamente riprogettata per offrire un’esperienza di guida superiore. Il motore 450 cc è stato ottimizzato con una nuova fasatura dell’albero a camme, che garantisce una potenza costante e riduce il rischio di spegnimento. Il telaio è stato riprogettato per migliorare il comfort e il controllo su ogni tipo di terreno.

Innovazioni tecniche della WR450F 2027

La WR450F 2027 introduce una serie di innovazioni tecniche che la rendono una delle moto da enduro più avanzate sul mercato. Il motore è stato dotato di una nuova fasatura dell’albero a camme, che migliora la stabilità della combustione e riduce il rischio di spegnimento a bassi regimi. Inoltre, il pignone della trasmissione posteriore è stato aumentato di un dente, passando da 50 a 51, per migliorare l’erogazione di potenza sui percorsi scorrevoli.

Il telaio è stato completamente riprogettato per bilanciare rigidità e flessibilità. Il tubo obliquo anteriore rivisto garantisce una guida stabile e una maggiore sensibilità dell’avantreno. La sospensione KYB è stata ottimizzata per offrire un migliore contatto con l’avantreno e un comfort superiore su percorsi tecnici.

La nuova frizione idraulica riduce l’affaticamento del pilota e offre una sensibilità ottimale su terreni accidentati. Inoltre, l’impianto frenante posteriore è stato migliorato per garantire un controllo completo nelle discese ripide.

WR250F 2027: prestazioni e versatilità

La WR250F 2027 è dotata di un motore ispirato alla YZ250F con una centralina specifica per l’enduro e un sistema di gestione del flusso d’aria altamente efficiente. Il telaio è stato progettato per essere leggero ma robusto, garantendo prestazioni elevate sia nei tratti tecnici che sui percorsi veloci.

Entrambe le moto sono dotate di un sistema antifurto con centralina elettronica gestibile tramite l’app Power Tuner. Questa app consente di selezionare le caratteristiche di erogazione della potenza e di regolare le impostazioni del controllo di trazione.

TT-R50 e TT-R110: per i giovani piloti

Yamaha ha pensato anche ai più giovani con le nuove TT-R50 e TT-R110. La TT-R50 è progettata per avvicinare i nuovi piloti al mondo delle due ruote, con un’altezza della sella ribassata, avviamento elettrico e un cambio a 3 marce con frizione automatica. La TT-R110 offre versatilità e facilità di guida, con un robusto telaio in acciaio e una sospensione a lunga escursione.

Entrambi i modelli presentano la grafica Icon Blue ispirata alle moto da motocross di grossa cilindrata vincitrici del titolo MXGP.

Le nuove Yamaha WR450F e WR250F 2027 saranno disponibili da ottobre nei concessionari. La WR450F avrà un prezzo consigliato di $10,499 mentre la WR250F sarà disponibile a $9,199.