Un segmento in crescita

Il mercato delle microcar è in continua espansione, grazie anche alla crescente domanda di veicoli compatti e sostenibili. Con l’abbandono da parte dei produttori delle auto del segmento A, le microcar come la BAW1 si stanno affermando come una valida alternativa per la mobilità urbana. Questi veicoli, caratterizzati da dimensioni ridotte e motorizzazioni elettriche, rappresentano una soluzione pratica per affrontare il traffico delle città moderne.

Design e dimensioni della BAW1

La BAW1, presentata in anteprima a EICMA 2024 e ora disponibile in Italia, si distingue per il suo design accattivante e le sue dimensioni contenute. Con una lunghezza di appena 3,16 metri, è più corta di quasi 50 cm rispetto a una Fiat 500, rendendola perfetta per il parcheggio e la manovrabilità in spazi ristretti. La larghezza di 1,49 metri e l’altezza di 1,58 metri contribuiscono a un profilo slanciato e moderno, mentre le linee verticali e le protezioni in plastica nera offrono un aspetto robusto e funzionale.

Interni e tecnologia

Uno degli aspetti più interessanti della BAW1 è la sua configurazione interna. Disponibile in versioni a 2 o 4 posti, la microcar offre un bagagliaio spazioso, paragonabile a quello di un’auto di segmento C. La plancia è dotata di un doppio monitor da 10,25 pollici, che integra sia la strumentazione digitale che il sistema di infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, la dotazione di serie include sensori di parcheggio anteriori e posteriori, con la possibilità di aggiungere telecamere esterne per una maggiore sicurezza durante le manovre.

Prestazioni e autonomia

La BAW1 è equipaggiata con un motore elettrico anteriore da 13 kW, che può raggiungere una potenza di picco di 20 kW. Alimentata da un pacco batterie da 13,7 kWh, la microcar offre un’autonomia dichiarata di 170 km, con una velocità massima di 90 km/h. Per coloro che necessitano di maggiore autonomia, è disponibile una batteria opzionale da 17 kWh, che consente di estendere l’autonomia fino a 220 km. Queste caratteristiche la rendono un’opzione ideale per gli spostamenti quotidiani in città.

Prezzi e opzioni

La BAW1 è proposta a un prezzo competitivo, con un costo di partenza di 14.900 euro per la versione a 2 posti e 15.900 euro per quella a 4 posti. Per le prime 100 unità, è previsto uno sconto promozionale di 1.000 euro. Gli optional disponibili includono cerchi in lega, aria condizionata e la batteria più potente, permettendo ai clienti di personalizzare la propria microcar secondo le proprie esigenze.