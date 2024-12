Benelli TRK 702: un successo inarrestabile

Nel panorama motociclistico italiano, la Benelli TRK 702 si sta affermando come un vero e proprio simbolo di successo. Con quasi 7.000 unità vendute dall’inizio dell’anno, questo modello ha conquistato il cuore degli appassionati e degli utenti, consolidando la posizione di Benelli nel mercato. La TRK 702 non è solo una moto, ma un’esperienza che unisce prestazioni elevate e comfort, rendendola ideale per ogni tipo di viaggio.

Espansione della rete di concessionari

Un altro aspetto fondamentale che ha contribuito al successo di Benelli è la sua rete di concessionari, che ha visto un notevole incremento negli ultimi dodici mesi. Con l’apertura di dieci nuovi punti vendita, la rete commerciale conta ora 180 tra concessionari e centri di assistenza in tutta Italia. Questo rafforzamento permette a Benelli di essere sempre più presente sul territorio, garantendo un supporto costante ai propri clienti. Gianni Monini, Direttore Commerciale Italia, ha sottolineato l’importanza di questa sinergia: “Grazie a un lavoro costante e a una forte collaborazione con i nostri concessionari, la nostra presenza sul territorio cresce sempre di più”.

Innovazioni e nuovi modelli in arrivo

Guardando al futuro, Benelli non si ferma qui. Durante l’EICMA 2024, sono state presentate diverse novità che arricchiranno la gamma, tra cui le sportive Tornado 400 e Tornado 550, e la cruiser Leoncino Bobber 400. Questi nuovi modelli non solo ampliano l’offerta di Benelli, ma rispondono anche alle esigenze di un pubblico sempre più variegato. La famiglia Benelli Leoncino si allarga, promettendo di attrarre nuovi motociclisti e appassionati.

In conclusione, il 2024 si preannuncia come un anno di grandi traguardi per Benelli, che continua a investire nella qualità dei servizi e nell’innovazione dei prodotti. Con una rete di concessionari in espansione e modelli all’avanguardia, Benelli è pronta a conquistare ulteriori fette di mercato e a mantenere la sua leadership nel settore motociclistico italiano.