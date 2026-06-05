Bentley Blower Jnr su misura per Jason Momoa: un esemplare elettrico e artigianale

Jason Momoa ha collaborato con Hedley Studios per realizzare una Bentley Blower Jnr one-of-one: 85% della grandezza originale, oltre 100 parti uniche, cruscotto in koa e un selettore a forma di teschio lavorato per più di 100 ore.

L’attore Jason Momoa ha trasformato la sua passione per la creatività in un oggetto concreto: una Bentley Blower Jnr costruita su commissione dallo studio artigianale inglese Hedley Studios. Il risultato non è una semplice replica, ma un pezzo unico che mette insieme l’estetica di un’icona automobilistica del 1929 con soluzioni moderne elettriche e numerosi richiami personali all’origine e alla famiglia di Momoa.

Il progetto è stato seguito dall’attore sin dalle prime fasi nello stabilimento di Bicesterdove sono stati concepiti e realizzati oltre cento elementi specifici per questa commissione. Il prototipo nasce come reinterpretazione in scala: una vettura costruita all’85% della grandezza dell’originale Bentley 4½ Litre Supercharged del 1929, ma ripensata per l’uso contemporaneo e per la personalità del committente.

Design e materiali: riferimenti personali e artigianato visibile

La carrozzeria è stata verniciata in una tonalità creata appositamente, chiamata Momoa Crimsonche dona un tono scuro e profondo all’auto. A contrasto, numerosi dettagli in ottone sono stati trattati per ottenere un aspetto consumato dal tempo, una scelta che sottolinea l’approccio artigianale: il metallo è destinato ad evolvere visivamente con l’uso, creando una patina naturale.

All’interno, il cruscotto è realizzato in legno di koauna specie originaria delle Hawaiiterra natale di Momoa. Questo elemento non è solo decorativo: rappresenta un collegamento diretto con le radici culturali dell’attore e con la tradizione degli oggetti fatti a mano, come surfboard e strumenti che spesso impiegano lo stesso legno.

Il selettore e gli stemmi: simboli che parlano

Uno degli elementi più caratteristici è il selettore di marcia a forma di teschio, scolpito a mano da un massiccio blocco di ottone. La lavorazione ha richiesto più di 100 ore di finitura manuale, a testimonianza della cura artigianale. Sul radiatore e sulla targa personalizzata compare il numero 666un omaggio al nonno di Momoa, soprannominato El Diablo. Sul volante è inoltre visibile il logo di On The Roamla serie che documenta i viaggi e i progetti creativi dell’attore e che ha seguito la nascita di questo veicolo nella sua seconda stagione.

Caratteristiche tecniche e classificazione normativa

Sotto la carrozzeria vintage si trova un pacchetto tecnologico moderno: il motore elettrico eroga circa 15 kW (20 cavalli) alimentato da una batteria progettata per offrire un’autonomia stimata di 65 miles (105 km). La capacità della batteria è equivalente a 10.8 kWhe il pacco pesa, insieme alla struttura, contribuendo a un peso complessivo dell’auto di circa 1,212 lbs (550 kg).

Dal punto di vista normativo, la Blower Jnr è classificata come veicolo a bassa velocità: in Europa e nel Regno Unito rientra nella categoria L7e con una velocità massima di 45 mph (72 km/h)mentre negli United States è trattata come LSVsoggetta a limitazioni inferiori di velocità. Queste caratteristiche la rendono idonea alla circolazione su strada in molte giurisdizioni, pur mantenendo un carattere esclusivo e collezionistico.

Produzione, prezzo e autonomia d’uso

La costruzione è totalmente artigianale e, per questa specifica commissione, è stata curata da Hedley Studios in collaborazione con Bentley Motors. Il tempo di ricarica completo del pacco batteria richiede tra le tre e le cinque ore, adeguato alle percorrenze previste per un veicolo di questo tipo orientato all’esperienza piuttosto che al viaggio di lungo raggio. Il prezzo di partenza per modelli simili si attesta intorno a $121,000cifra che riflette la natura esclusiva e la produzione limitata.

La Blower Jnr commissionata da Momoa è quindi tanto un oggetto da collezione quanto una vettura utilizzabile: combina un’estetica che richiama la sportività d’epoca con componenti moderne e una forte impronta personale, rendendola un esempio di come heritage e tecnologia possano dialogare attraverso l’artigianato.

Il racconto visivo e la serie On The Roam

La creazione della vettura è documentata nella seconda stagione della serie On The Roamche segue Momoa mentre «viaggia in cerca di arte, avventura, amicizia e savoir-faire», osservando da vicino persone che creano oggetti con cura, abilità e personalità. Il racconto televisivo mostra momenti chiave del processo a Bicesteroffrendo una prospettiva diretta sul rapporto tra committente e artigiani.

In sintesi, la Bentley Blower Jnr di Jason Momoa è un esempio concreto di come un progetto su misura possa fondere reminiscenze personali, materiali selezionati e tecnologia elettrica, dando vita a un unicum che parla tanto di design quanto di storia familiare e di artigianato contemporaneo.