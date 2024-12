Un’auto unica nel suo genere

La Bentley Continental Flying Star, realizzata dalla rinomata carrozzeria Touring Superleggera, rappresenta un esempio straordinario di ingegneria e design automobilistico. Questa speciale versione Shooting Brake della Continental ha iniziato la sua vita come una normale Continental GTC Convertible, ma è stata trasformata in un’opera d’arte su quattro ruote. La trasformazione ha richiesto oltre 4.000 ore di lavoro e un investimento di 343.000 euro, rendendo questo veicolo non solo un’auto, ma un vero e proprio pezzo da collezione.

Dettagli della trasformazione

La Touring Superleggera ha apportato modifiche significative alla vettura originale, creando un tetto fisso su misura e allungando le portiere di qualche centimetro. La parte posteriore dell’auto è caratterizzata da luci posteriori ellittiche e un portellone posteriore personalizzato, che conferiscono alla Flying Star un aspetto distintivo e affascinante. Inoltre, il proprietario ha commissionato un set di valigie su misura, che sarà incluso nella vendita, rendendo questa Bentley ancora più esclusiva.

Prestazioni e caratteristiche tecniche

Ogni esemplare della Bentley Continental Flying Star è equipaggiato con un potente motore W12 biturbo da 6,0 litri, capace di erogare 552 CV. Questo motore offre prestazioni straordinarie, rendendo la Flying Star non solo bella da vedere, ma anche emozionante da guidare. Con soli 7.467 km percorsi, questa vettura si presenta in condizioni eccellenti, nonostante alcune impiallacciature in legno possano apparire un po’ datate. Gli interni, invece, sono intatti e riflettono il lusso e la raffinatezza tipici del marchio Bentley.

Un’asta da non perdere

La Bentley Continental Flying Star sarà messa all’asta a Parigi all’inizio di febbraio, con un valore stimato tra i 300.000 e i 400.000 euro. Nonostante il prezzo iniziale della supercar fosse già elevato, la rarità di questo esemplare potrebbe attirare collezionisti e appassionati di auto di lusso. È importante notare che Bentley non ha mai costruito una Shooting Brake, rendendo questa vettura ancora più speciale e desiderabile per i collezionisti.