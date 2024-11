Scopri come la Bentley ha riportato in vita la leggendaria Speed Six con un lavoro artigianale impeccabile.

Un viaggio nel tempo: la rinascita della Bentley Speed Six

Novantaquattro anni dopo l’uscita dell’ultimo esemplare, la Bentley Speed Six è tornata a solcare le strade, unendo la tradizione artigianale a tecnologie moderne. Questo capolavoro, identico a quello degli anni ’20 e ’30, è frutto di un lavoro meticoloso da parte degli artigiani della Mulliner, il reparto specializzato della casa automobilistica. La loro esperienza e la rete di fornitori esperti hanno reso possibile la realizzazione di un’auto che non è solo un omaggio al passato, ma una vera e propria opera d’arte su ruote.

Otto mesi di lavoro per un capolavoro

Il processo di creazione della nuova Speed Six ha richiesto otto mesi di intenso lavoro. Gli artigiani hanno utilizzato disegni originali e tecnologie avanzate come scanner 3D per riprodurre ogni dettaglio dell’auto storica. La complessità del progetto è evidente: solo il motore, un sei cilindri da 6.5 litri, ha richiesto la realizzazione di 600 componenti, tutti costruiti da zero. Questo impegno non solo ha reso possibile la creazione di un clone perfetto, ma ha anche permesso di ottenere qualche cavallo in più rispetto all’originale, senza compromettere l’autenticità del modello.

Un’eredità che continua in pista

La Bentley Speed Six non è solo un’auto da esposizione; è progettata per essere guidata. Il suo proprietario avrà l’opportunità di portarla in pista, partecipando a eventi esclusivi come quelli organizzati dal Benjafield’s Racing Club. Qui, appassionati di auto storiche si riuniscono per celebrare la loro passione, dando vita a spettacoli mozzafiato. Recentemente, 87 piloti si sono alternati al volante di 25 Bentley d’epoca, dimostrando che la storia dell’auto continua a vivere, non solo nei musei, ma anche sui circuiti.

Un tributo alla storia delle corse

La rinascita della Speed Six coincide con il centenario della prima vittoria della Bentley alla 24 Ore di Le Mans. Questo evento non solo celebra l’eredità della casa automobilistica, ma rappresenta anche un legame profondo con il passato. La nuova Speed Six è un tributo a quel momento storico, un simbolo di ingegneria e passione che continua a ispirare generazioni di appassionati. Con la sua eleganza senza tempo e le prestazioni moderne, la Bentley Speed Six è destinata a rimanere nel cuore degli automobilisti e degli storici per molti anni a venire.