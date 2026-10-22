Scopri le dieci azioni concrete per ridurre la spesa di carburante, dal self‑service alle corrette abitudini di guida.

Nonostante le recenti iniziative volte a contenere l’aumento dei prezzi del carburante – dal taglio temporaneo delle accise al price cap – la spesa alla pompa resta un peso consistente per chi guida ogni giorno. L’Unione Nazionale Consumatori ha raccolto una serie di suggerimenti pratici, facilmente applicabili, per far fronte a questo onere.

Strumenti e comportamenti per individuare la pompa più conveniente

Il primo passo consiste nell’usare il portale Osservaprezzi carburanti del Ministero, disponibile anche in app, per visualizzare i prezzi delle stazioni più vicine o lungo il percorso previsto. Confrontare marchi tradizionali e “pompe bianche” permette di scoprire differenze di qualche centinaio di centesimi al litro.

Il self-service è quasi sempre più economico del servizio completo; inoltre consente di sfruttare eventuali promozioni riservate ai clienti fai-da-te. Prima di accedere al distributore, verifica che il prezzo indicato sul cartello corrisponda esattamente a quello mostrato sul mostrino della colonnina.

Non fermarsi all’prima stazione disponibile soltanto perché la spia del serbatoio è accesa. Pianifica soste in aree dove il prezzo risulta inferiore alla media locale, tenendo presente che le stazioni della rete diretta dei grandi marchi applicano garantiti i tetti di prezzo e le scontistiche pubblicizzate, mentre quelle in convenzione privata potrebbero non rispettarli.

Tecniche di guida e manutenzione per ottimizzare i consumi

Una volta trovato il punto di rifornimento più conveniente, la vera sfida è ridurre il consumo durante la marcia. La pressione dei pneumatici è un fattore fondamentale: una differenza di soli 0,5 bar può far aumentare la resistenza al rotolamento, generando un crescita del consumo fino al 5 %. Controllare la pressione a freddo almeno una volta al mese è un gesto semplice ma efficace.

Riduzione del carico aerodinamico

Portapacchi, barre sul tetto e box per bagagli aumentano il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx). A 130 km/h, un box montato può far lievitare il consumo di carburante del 15-20 %. Rimuovere questi accessori quando non servono, e viaggiare con il bagagliaio vuoto, permette di risparmiare una cifra significativa su ogni pieno.

Uso intelligente del climatizzatore

In città, l’uso continuo dell’aria condizionata può incrementare il consumo del 10-12 %. A basse velocità è più efficiente aprire i finestrini per arieggiare l’abitacolo; in autostrada, chiuderli è fondamentale per non trasformare il veicolo in un “paracadute” aerodinamico.

Stile di guida eco-friendly

Mantenere una velocità costante, limitare le accelerazioni brusche e prediligere la marcia più alta possibile riduce il consumo medio del 15-20 %. Un’attitudine più moderata in autostrada, combinata con la corretta gestione del climatizzatore, consente di risparmiare fino a 16 € su un pieno di 50 litri.

Un’analisi dei possibili risparmi indica che, combinando la scelta della pompa più economica (-5 € – -10 €), la pressione corretta dei pneumatici (-2,5 € – -4 €), la guida eco-friendly (-12 € – -16 €) e l’eliminazione di carichi inutili (-8 € – -12 €), è possibile ridurre la spesa di un pieno da 50 litri di circa 30-40 €, a seconda delle condizioni di traffico e del prezzo medio del carburante.

Infine, è importante segnalare alle autorità eventuali cartelli con prezzi errati o non conformi alla realtà. Una denuncia tempestiva contribuisce a mantenere trasparente il mercato e a proteggere tutti i consumatori.