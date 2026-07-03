La nuova joint venture per la produzione di taxi volanti elettrici

Toyota e Joby Aviation hanno annunciato la creazione di una joint venture per la produzione di taxi volanti elettrici, con l'obiettivo di rivoluzionare la mobilità urbana

Il futuro della mobilità urbana sta per prendere il volo, letteralmente. Toyota e Joby Aviation hanno annunciato la creazione di una joint venture dedicata alla produzione di taxi volanti elettrici, segnando un passo significativo verso la commercializzazione di questa innovativa tecnologia. La nuova società, denominata Joby Toyota Aero Manufacturing Preparation Company, avrà sede in California e rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra le due aziende, iniziata nel 2019.

L’obiettivo principale di questa partnership è trasformare i prototipi di taxi volanti elettrici (eVTOL) in prodotti industriali pronti per il mercato. Toyota detiene il 51% della joint venture, mentre Joby Aviation possiede il restante 49%. Questo accordo non solo rafforza la posizione di Toyota nel settore della mobilità avanzata, ma anche la sua capacità di innovazione e diversificazione.

La produzione del Joby S4 e le sue caratteristiche

La produzione pilota del primo modello, il Joby S4, è già iniziata nello stabilimento di Marina, in California. Questo velivolo elettrico a decollo verticale è dotato di sei rotori che gli permettono di decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero. Il Joby S4 può trasportare quattro passeggeri e un pilota, raggiungendo una velocità massima di circa 320 km/h e un’autonomia di circa 160 km. Queste caratteristiche lo rendono ideale per collegamenti rapidi nelle aree metropolitane.

Le prime rotte previste

Joby Aviation punta a introdurre il servizio inizialmente in alcune grandi città come New York, Los Angeles e Dubai, mercati considerati favorevoli per sperimentare nuovi servizi di mobilità urbana aerea. Il successo di questi programmi-pilota sarà determinante per l’espansione del servizio in altre aree, inclusa l’Europa, dove molto dipenderà dai tempi delle necessarie certificazioni e dall’evoluzione delle normative.

L’importanza della certificazione e l’espansione produttiva

La nuova joint venture lavorerà per aumentare la produttività, migliorare la qualità costruttiva e ridurre i costi di produzione, creando le basi per la futura commercializzazione degli eVTOL. Nel lungo periodo, la società dovrà anche supportare l’espansione della capacità produttiva di Joby, così da soddisfare la domanda prevista una volta ottenute le autorizzazioni delle autorità aeronautiche.

La collaborazione tra Toyota e Joby Aviation rappresenta un ulteriore passo avanti in una partnership già avviata nel 2019, quando il gruppo giapponese iniziò a mettere a disposizione competenze industriali e capacità produttive per sostenere lo sviluppo degli aerotaxi elettrici. Negli anni, Toyota ha investito complessivamente quasi 900 milioni di dollari nella società californiana, diventandone il principale azionista industriale esterno.

La tecnologia degli eVTOL sta rapidamente guadagnando terreno nel settore della mobilità urbana. Questi velivoli elettrici a decollo verticale rappresentano una soluzione innovativa per affrontare le sfide del traffico urbano e offrire un’alternativa sostenibile ai tradizionali mezzi di trasporto. Con l’annuncio di questa nuova joint venture, Toyota e Joby Aviation stanno dimostrando il loro impegno a portare questa tecnologia rivoluzionaria sul mercato, cambiando per sempre il modo in cui ci muoviamo nelle nostre città.