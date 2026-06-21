Bezzecchi sospeso a Brno: la squalifica dopo lo scontro con un commissario

Bezzecchi è stato sospeso dal gp della Repubblica Ceca dopo aver colpito un marshall durante la Sprint del 20 giugno 2026; l'appello è stato respinto e il pilota ha chiesto scusa sui social

Il campionato MotoGP ha conosciuto uno sviluppo inaspettato a Brno il 20 giugno 2026: Marco Bezzecchi è stato escluso dall’evento dopo aver aggredito un marshall che stava recuperando la sua Aprilia dopo una caduta nella Sprint. La decisione dei commissari ha comportato la sospensione immediata del pilota e il rigetto dell’appello presentato dal team.

La vicenda, che ha avuto riflessi sia sulla classifica iridata sia sull’immagine del pilota, è stata valutata dallo Stewards Panel e successivamente dal panel d’appello che ha confermato la sanzione. Nei paragrafi seguenti sono ricostruiti i fatti, le motivazioni ufficiali e le reazioni più rilevanti.

La dinamica dell’incidente in pista e la sanzione

Durante la Sprint del Monster Energy Grand Prix of Czechia al penultimo giro, Bezzecchi è caduto mentre occupava una posizione di punta; la sua moto è finita nella ghiaia e un marshall è intervenuto per sollevarla e neutralizzarla. Secondo le rilevazioni, la moto era ancora accesa e il commissario stava cercando di tenere l’acceleratore. In quel frangente il pilota, probabilmente in uno stato di forte frustrazione, si è avvicinato e ha colpito l’addetto con almeno due schiaffi. Lo Stewards Panel composto da Simon Crafar, Andres Somolinos e Tamara Matko ha ritenuto il gesto una violazione grave dell’Articolo 3.3.2.2 del regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, che punisce atti pregiudizievoli per gli interessi della competizione.

Motivazioni del provvedimento e precedenti

Nel documento ufficiale i commissari evidenziano che l’aggressione fisica al personale di pista è incompatibile con la tutela della sicurezza e dell’integrità dell’evento. La decisione è stata influenzata anche da un precedente: nel 2026 Bezzecchi era stato protagonista di un episodio a Valencia in cui aveva strattonato un marshall mentre la sua moto era in difficoltà. Questi elementi hanno portato alla sospensione «in pratica di esclusione» dall’evento odierno.

L’appello respinto e le motivazioni del panel d’appello

Il team Aprilia ha presentato ricorso contro la sospensione, ma il panel d’appello formato da Ralph Bohnhorstr e Aleš Holan ha respinto la richiesta. Nel motivare il rigetto, gli steward hanno riconosciuto che un pilota può provare frustrazione o delusione dopo una caduta, ma hanno sottolineato che tali emozioni non giustificano un’azione fisica contro il personale. È stato ribadito il ruolo cruciale dei commissari di pista per la sicurezza: operano in condizioni pericolose e devono poter svolgere il proprio lavoro senza timore di intimidazioni o aggressioni.

Il panel ha inoltre richiamato la necessità di un messaggio chiaro al mondo del motorsport: tollerare un’aggressione significherebbe compromettere la protezione degli ufficiali e,

Effetti sulla classifica, le scuse e le reazioni

La sospensione arriva in un momento delicato per Bezzecchi: leader del mondiale con quattro vittorie (Thailandia, Brasile, Texas e Mugello) e con un vantaggio che, alla vigilia dell’episodio, ammontava a 20 punti sul primo inseguitore. La caduta nella Sprint e la successiva esclusione hanno ridotto il margine e privano il pilota della possibilità di difendere la leadership in pista a Brno. Sul fronte pubblico, il corridore ha pubblicato un messaggio di scuse sui social: ha espresso rammarico per il gesto, riconoscendo l’importanza del lavoro dei marshall e chiedendo perdono a squadra e tifosi.

Dal punto di vista sportivo, la giornata ha visto la Sprint vinta da Pecco bagnaia, con Ai Ogura e Marc Márquez a completare il podio; la classifica provvisoria dopo la sessione mostrava Bezzecchi al comando con 180 punti, seguito da Jorge Martín a 165. Tuttavia, l’esclusione da Brno e il mancato incasso di eventuali punti creano adesso variabili importanti per lo sviluppo del campionato.

Le conseguenze pratiche della sanzione includono l’assenza del pilota dalla griglia del gran premio e l’impatto sull’immagine personale e del team. Nei prossimi appuntamenti la vicenda rimarrà sotto osservazione, sia per eventuali ripercussioni disciplinari ulteriori sia per la reazione agonistica del pilota, che dovrà ricostruire fiducia e credibilità sul circuito.