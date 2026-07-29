Tesla Model Y: tutte le modifiche dal debutto al restyling Juniper

La Tesla Model Y ha rappresentato un punto di riferimento nel mercato delle auto elettriche fin dal suo debutto. Nel corso degli anni, il SUV di Elon Musk ha subito una serie di aggiornamenti che ne hanno migliorato prestazioni e comfort. A inizio 2026, il restyling Juniper ha segnato un punto di svolta, ma la storia di questo modello è molto più lunga.

Andrew Lambrecht, esperto di auto elettriche e collaboratore storico di InsideEVs US, ha analizzato in dettaglio ogni variante della Model Y in un video pubblicato sul canale YouTube Ever. Questo approfondimento ripercorre le tappe fondamentali dell’evoluzione del modello più venduto di Tesla.

Le origini della Model Y

Le prime Model Y del 2026 erano dotate di interni Premium, con sedili riscaldabili in entrambe le file e un impianto audio da 15 altoparlanti. Tuttavia, mancavano il volante riscaldabile e una console centrale rifinita in plastica nera lucida. I primi esemplari avevano vetri monostrato, mentre quelli successivi sono passati a vetri a doppio strato.

Le modifiche dal 2026 al 2026

Nel 2026 Tesla ha introdotto una serie di miglioramenti significativi. Tra questi, un aumento dell’autonomia e l’introduzione di una versione Standard Range, rimasta a listino solo per un mese. Inoltre, sono stati aggiunti una console centrale opaca aggiornata e il volante riscaldabile. Negli esemplari successivi, è stato eliminato il supporto lombare del passeggero.

Il 2026 ha visto l’arrivo della Standard Range a trazione integrale, dotata delle attese celle 4680. Tuttavia, questa variante presenta alcuni problemi, tra cui una ricarica lenta che scende sotto i 100 kW dopo circa il 30% dello stato di carica. I modelli prodotti in questo periodo hanno ricevuto aggiornamenti agli interni, tra cui finiture in legno sui pannelli porta e sblocchi manuali di emergenza per le porte posteriori. Alcuni esemplari hanno ottenuto anche una sospensione comfort.

Nel 2026 Tesla ha introdotto l’Hardware 4 necessario per eseguire la versione più recente del Full Self-Driving (FSD). È stata anche introdotta una variante Standard Range che utilizzava la stessa batteria delle versioni con maggior autonomia, ma con limitazione via software. Era possibile pagare per sbloccare fino a 80 km di autonomia.

Il restyling Juniper e le ultime novità

I modelli del 2026 e del 2026 hanno ricevuto alcuni piccoli aggiornamenti. Tuttavia, è stato nel 2026 che la Model Y ha subito una revisione più profonda con il restyling Juniper. Questo aggiornamento ha portato un frontale e un posteriore ridisegnati con barre luminose, vetri a doppio strato su tutta l’auto e una lunga serie di modifiche che hanno migliorato ulteriormente il veicolo.

Per scoprire tutti i dettagli delle modifiche apportate alla Tesla Model Y, è possibile consultare il video di Andrew Lambrecht, che offre un’analisi dettagliata di ogni variante del SUV elettrico.