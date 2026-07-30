Volkswagen taglia le opzioni auto per aumentare l’efficienza produttiva

Volkswagen sta rivoluzionando la sua strategia produttiva con una drastica riduzione delle opzioni disponibili sulle auto, puntando su efficienza e competitività

In un contesto di concorrenza globale sempre più agguerrita, il Gruppo Volkswagen ha deciso di riorganizzare radicalmente la propria strategia produttiva. La mossa principale? Ridurre fino al 75% le opzioni disponibili sulle auto, con l’obiettivo di semplificare i processi e aumentare l’efficienza. Questa decisione fa parte di un piano più ampio per affrontare le pressioni competitive e i costi industriali che stanno pesando sui margini.

La semplificazione non riguarda solo le opzioni di personalizzazione, ma anche il portafoglio modelli che sarà ridotto fino al 50%. L’obiettivo è concentrare le risorse sui segmenti più redditizi e rendere l’organizzazione più snella ed efficiente, senza compromettere la qualità dei prodotti.

Riduzione delle opzioni di personalizzazione

Il piano prevede un taglio netto alla varietà dei componenti. Per i marchi del Brand Group Core (Volkswagen, Škoda, SEAT, Cupra e Volkswagen veicoli commerciali), la varietà dei componenti dei fari scenderà fino al 60% le parti dei paraurti anteriori verranno dimezzate e i moduli principali dei sedili ridotti del 30%. Nel Brand Group Progressive (Audi, Bentley e Lamborghini), la semplificazione sarà ancora più marcata: varietà dei componenti dei sedili tagliata del 90% numero di volanti ridotto del 60% e opzioni di cerchi in lega dimezzate.

Queste misure, annunciate dopo i risultati del primo semestre, permetteranno di ridurre i costi di sviluppo, logistica e produzione mantenendo comunque scelte significative per i clienti. La riduzione delle opzioni non significa meno qualità, ma una maggiore standardizzazione che consente di ottimizzare i processi produttivi.

Ricalibrazione della capacità produttiva

Parallelamente alla riduzione delle opzioni, il portafoglio prodotti verrà progressivamente semplificato fino al 50% concentrandosi sui segmenti di mercato più attraenti. La capacità produttiva annuale, già portata da 12 milioni a 10 milioni di veicoli, sarà ulteriormente ridotta di 500.000 unità in Europa e altrettante in Cina, fino a raggiungere i 9 milioni.

Stabilimenti come quello di Bruxelles sono già stati chiusi e altri siti in Germania e Cina stanno subendo ridimensionamenti, in linea con una domanda che non giustifica più i volumi del passato. Questa ricalibrazione è essenziale per adattarsi a un mercato in continua evoluzione e per mantenere la competitività in un contesto globale.

Focus su prodotti ad alto valore

La strategia mira a eliminare sovrapposizioni tra marchi, accelerare lo sviluppo e destinare investimenti solo ai modelli e alle tecnologie che generano il maggiore valore aggiunto. Porsche resta in gran parte fuori da questi tagli specifici sui componenti, pur affrontando misure proprie di contenimento dei costi.

Nel complesso, il Gruppo VW vuole diventare più resiliente, agile e competitivo in un contesto globale caratterizzato da concorrenza agguerrita, pressioni normative e costi elevati. Puntando su una gamma più chiara e su processi produttivi decisamente meno complessi, Volkswagen intende affrontare le sfide del mercato con una strategia mirata e sostenibile.