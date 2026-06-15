BMW iX1 elettrica: tutto quello che sappiamo sul nuovo SUV compatto

La BMW iX1 2027 è stata fotografata durante i test al Nurburgring. Ecco cosa sappiamo del nuovo SUV elettrico della Casa bavarese.

BMW sta vivendo un momento di grande trasformazione, con un rinnovamento profondo di tutta la gamma. Al centro di questa rivoluzione c’è la Neue Klassela nuova piattaforma che darà vita a modelli completamente elettrici. Tra questi, spicca la BMW iX1il SUV compatto che promette di rivoluzionare il segmento.

Le prime foto spia della BMW iX1 2027 sono state scattate durante i test al Nurburgring. A differenza di quanto si potrebbe pensare, i test non erano focalizzati sulla potenza pura, ma sulla messa a punto di ogni componente del veicolo. Il nuovo SUV elettrico dovrebbe debuttare nel corso del 2027.

Design e dimensioni della BMW iX1 2027

La BMW iX1 fotografata è ancora pesantemente camuffata, ma si possono già notare alcuni dettagli interessanti. In particolare, i gruppi ottici anteriori ricordano quelli delle nuove iX3 e i3. Anche il SUV compatto adotterà il nuovo linguaggio stilistico BMW, compreso il doppio rene più piccolo e a sviluppo verticale, un ritorno alle origini che manterrà le proporzioni regolari della generazione attuale.

Le dimensioni potrebbero aumentare leggermente, con una lunghezza di poco superiore ai 4,5 metri della versione attuale. Gli interni, purtroppo, non sono visibili nelle foto spia, ma è facile immaginare una completa rivisitazione dell’arredamento per far spazio al Panoramic Displaydestinato a diventare un elemento caratteristico di ogni BMW del futuro.

Tecnologia e prestazioni della BMW iX1 2027

Come suggerisce il nome, la nuova BMW iX1 sarà completamente elettrica e poggerà sulla nuova piattaforma Neue Klassestudiata appositamente per vetture a batteria. Sebbene sia ancora troppo presto per conoscere i dettagli dei powertrain, si prevede che l’autonomia massima possa raggiungere i 600 km.

Un aspetto interessante riguarda la trazione. Come la nuova Serie 1anche la BMW iX1 2027 potrebbe adottare uno schema a trazione posteriore. Le versioni più costose, invece, dovrebbero montare un motore elettrico anche all’anteriore per offrire la trazione integrale.

La gamma BMW in evoluzione

Assieme alla iX1 2027, dovrebbe debuttare anche la nuova BMW X1, quella con motorizzazioni termiche ed elettrificate. Basata su una piattaforma differente, probabilmente un’evoluzione dell’attuale FAAR, la X1 riprenderà stile di esterni e interni dalla sorella elettrica.

Questa trasformazione rappresenta un passo significativo per BMW, che punta a consolidare la sua posizione nel mercato delle vetture elettriche. La iX1 2027 sarà un modello chiave in questo processo, combinando innovazione tecnologica e design accattivante.