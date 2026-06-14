BMW Serie 02: l’auto compatta che ha segnato l’identità sportiva di BMW

Un ritratto della BMW Serie 02 che ricostruisce l'origine a marzo del 1966, le versioni 1600 e 2002, gli sviluppi tecnici firmati da Wilhelm Hofmeister e le immuni scelte motoristiche che hanno segnato il futuro del marchio BMW

Nel panorama delle berline compatte europee, poche vetture hanno lasciato un’impronta duratura come la BMW Serie 02. Presentata per la prima volta nel marzo del 1966questa famiglia di modelli rappresenta un punto di svolta nella storia del marchio BMWcon soluzioni tecniche e proporzioni che avrebbero orientato le scelte future della Casa bavarese.

L’approccio progettuale, guidato dallo stile sobrio e funzionale del team capeggiato da Wilhelm Hofmeisterprivilegiava una carrozzeria compatta e linee pulite. La lunghezza contenuta di 4,22 metri e la struttura derivata dalla Nuova Classe traducevano in pratica l’idea di una berlina con anima sportiva: trazione posteriore, motori reattivi e una chiara attenzione al piacere di guida.

La nascita della famiglia 02 e le varianti a confronto

Il primo modello ad aprire la strada fu la versione a due porte basata sulla gamma di medie dimensioni introdotta qualche anno prima. Questa scelta di carrozzeria permise di proporre una versione più raccolta e dinamica mantenendo gli elementi meccanici consolidati. Tra le motorizzazioni spicca il propulsore da 1,6 litri che, in configurazione di accesso, erogava circa 85 CV e garantiva prestazioni adeguate per il periodo, con una velocità massima attorno ai 160 km/h se montato in vetture dal peso contenuto.

Versioni sportive e step di potenza

Nel corso degli anni la gamma si arricchì di versioni con maggiore vocazione prestazionale. Una delle prime evoluzioni portò la potenza fino a circa 100 CV su modelli con motorizzazioni maggiorate, mentre le varianti sportive come la 2002 TI raggiunsero nello stesso ambito i 120 CV. L’adozione di soluzioni quali carburatori doppio corpo e rapporti di compressione rivisti permise incrementi tangibili in ripresa e velocità massima.

L’evoluzione verso l’iniezione e il turbo

Con il progredire dello sviluppo tecnico la serie vide l’introduzione di sistemi più sofisticati per la gestione del motore. Una tappa significativa fu l’impiego dell’iniezione meccanica su alcune versioni, capace di portare la potenza intorno ai 130 CV e di migliorare la prontezza del motore su curva di erogazione e consumi in guida reale. Queste varianti, caratterizzate da un assetto e componenti del telaio adeguati, resero la guida più incisiva rispetto alle versioni di partenza.

All’apice della sperimentazione tecnica si colloca la scelta pionieristica di adottare il sovralimentatore: una motorizzazione da due litri, con l’uso del turbocompressore, raggiunse la cifra di circa 170 CV e permise di toccare velocità massime superiori ai 200 km/hcon un valore indicativo di punta di 211 km/h. Questa soluzione posizionò la vettura tra le più veloci del panorama tedesco dell’epoca e segnò una svolta nell’applicazione del turbo su modelli stradali europei.

Trasmissioni e comfort

Oltre alle opzioni ad alte prestazioni, la gamma comprendeva anche soluzioni orientate al comfort e all’uso quotidiano, con la disponibilità di cambi automatici su alcune versioni. Questa scelta ampliò il pubblico potenziale della Serie 02, senza alterare l’impostazione tecnica di base che privilegiava la dinamica e la solidità costruttiva.

Varianti di carrozzeria e sperimentazioni

Accanto alle berline tradizionali, furono sviluppate versioni con carrozzerie particolari, come cabriolet e familiari con portellone, che reinterpretavano la piattaforma in chiave pratica senza rinunciare alle doti dinamiche. In aggiunta a queste realizzazioni, la Casa approfondì anche piste sperimentali: esistono progetti che provarono soluzioni alternative di propulsione e applicazioni specifiche per eventi internazionali a Monacomettendo in luce i limiti e le potenzialità delle tecnologie dell’epoca.

Nel complesso, la Serie 02 rappresenta un capitolo fondamentale nella storia di BMW. Con il suo mix di compattezza, motori a quattro cilindri brillanti e un’impostazione votata alla guida, ha contribuito a definire i principi che avrebbero guidato le generazioni successive di berline sportive, lasciando un’eredità tecnica e stilistica riconoscibile ancora oggi.