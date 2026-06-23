BMW X1 restyling: come cambia il design e cosa aspettarsi entro il 2027

La BMW X1 si prepara a un restyling che introduce il linguaggio di design Neue Klasse sul muso e nell'abitacolo, mantiene la piattaforma FAAR e porterà novità anche nelle versioni sportive ed elettriche

La BMW X1 è in arrivo a un aggiornamento di metà carriera che mira a rinfrescare stile e tecnologia del SUV compatto senza variare l’architettura di base. I prototipi avvistati durante i collaudi su strada hanno anticipato un fronte completamente rinnovato e un abitacolo che adotterà soluzioni più orientate al futuro del marchio. Il restyling, pur non essendo un cambio generazionale, sembra voler avvicinare la X1 al nuovo linguaggio estetico conosciuto come Neue Klasse già visibile su altri modelli recenti.

Le immagini di progetto e i render che circolano mostrano come si sta lavorando su linee più nette e su una firma luminosa aggiornata: elementi pensati per conferire alla X1 un volto più coerente con le nuove proposte BMW, mantenendo però le proporzioni e la versatilità tipiche del modello attuale.

Frontale e grafica esterna: il passaggio al linguaggio Neue Klasse

Il punto di svolta più evidente del restyling riguarda il muso, dove la tradizionale doppia calandra è stata ridimensionata e reinterpretata in chiave più sobria. Il nuovo disegno del frontale privilegia superfici verticali e una firma luminosa sottile che si integra visivamente con la cornice della calandra, creando una fascia continua di carattere. Anche il paraurti è stato ripensato con prese d’aria dal profilo più marcato e un taglio complessivo più angolare, elementi che restituiscono al SUV un aspetto più deciso rispetto alla generazione attuale.

La fiancata dovrebbe subire pochi ritocchi, coerentemente con la natura di facelift del progetto, mentre al posteriore è prevista una nuova configurazione interna dei gruppi ottici e un paraurti che richiama la spigolosità introdotta sull’avantreno. La variante elettrica iX1 rimarrà in gamma con look affine e potrebbe, secondo le ipotesi circolate, passare in futuro alla piattaforma Neue Klasse.

Abitacolo e tecnologia: il Panoramic iDrive e la visione di bordo

All’interno la X1 restyling dovrebbe ricevere il nuovo Panoramic iDrive una soluzione che va oltre la strumentazione tradizionale e porta sul parabrezza una fascia informativa di ampia estensione, spesso indicata come BMW Panoramic Vision. Questa scelta ridefinisce il concetto di cockpit, con un grande display centrale che continuerà a svolgere il ruolo principale per l’infotainment e una plancia rivista nei dettagli per migliorare ergonomia e qualità percepita.

Il pacchetto tecnologico estende la sensazione di modernizzazione anche al volante e alla console centrale, con rivestimenti aggiornati e componenti pensati per avvicinare l’esperienza a quella di modelli già allineati al nuovo linguaggio BMW. Gli interventi puntano a fornire un mix tra digitalizzazione e semplicità d’uso, mantenendo funzioni chiave facilmente accessibili per il guidatore.

Elementi tecnici e scelte di piattaforma

Nonostante il rinnovamento estetico e l’introduzione di nuove interfacce, la X1 confermerà la piattaforma FAAR sull’attuale gamma di motorizzazioni. Questo significa che le motorizzazioni endotermiche e ibride rimarranno alla base dell’offerta, probabilmente con aggiornamenti mirati a contenere consumi ed emissioni per rispettare le normative in evoluzione.

Tra le ipotesi di gamma circola anche la possibilità di aggiornare la proposta sportiva: la versione M40 potrebbe subentrare all’attuale M35i, che monta un quattro cilindri turbo 2.0 capace di erogare 312 CV e 400 Nm abbinato a un cambio automatico a sette rapporti e a trazione integrale. Qualsiasi modifica prestazionale sarà comunque definita da BMW nei prossimi annunci ufficiali.

Pianificazione commerciale: tempistiche per debutto e mercato

Il lancio della X1 aggiornata è previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 con arrivo nelle concessionarie a seguire. Queste tempistiche collocano il restyling come un intervento strategico per mantenere fresca la famiglia X1 in attesa di eventuali evoluzioni più radicali della gamma elettrica o di una riorganizzazione della piattaforma a livello di gruppo.

Nel complesso, il progetto dimostra la volontà di BMW di estendere alcuni tratti distintivi del nuovo corso stilistico anche ai modelli già noti, con aggiornamenti visivi e tecnologici calibrati per non compromettere la versatilità che ha fatto del SUV compatto un prodotto apprezzato sul mercato.